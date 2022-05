5 thức uống thanh nhiệt từ thảo dược và những lợi ích không ngờ bạn đã biết chưa?

Cứ mỗi khi mùa hè đến, hình ảnh những cốc nước mát lạnh lại trở nên phổ biến hơn, đa dạng hơn, bởi đây là thời điểm nóng nực nhất trong năm, ai ai cũng cảm thấy khó chịu bởi cái nắng nóng như thiêu như đốt khiến cơ thể bị mất nước nhiều hơn. Do đó, nhu cầu bổ sung nước, đặc biệt là các thức uống giải nhiệt cũng theo đó mà tăng mạnh hơn.

Thị trường hiện nay với hằng hà sa số các loại nước giải khát, giải nhiệt, nhưng thức uống nào nên dùng, nên bổ sung cho cơ thể giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể từ bên trong mà lại an toàn, lành tính thì không hẳn ai cũng nắm rõ. Cùng tìm hiểu một vài thức uống vừa ngon, vừa giúp thanh nhiệt, giải độc, giảm nóng trong lại còn tốt cho sức khỏe dưới đây:

Nước rau má

Rau má hay còn gọi là tích thuyết thảo, tên khoa học là Centella Asiatica, là cây cỏ mọc bò, lá hình mắt chim, khía tai bèo, dễ dàng tìm thấy ở khắp mọi tỉnh thành tại Việt Nam. Theo cuốn cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GS.TS Đỗ Tất Lợi, rau má là một vị thuốc mát, tính bình, không độc có tính chất giải nhiệt, giải độc hiệu quả. Do đó, rau má thường được ưa chuộng trong dân gian khi sử dụng làm nước thanh nhiệt, mát gan, giảm nóng trong, nhiệt miệng.

Phương pháp sử dụng rau má thường thấy là xay/giã hòa lấy nước uống. Ngoài ra, có thể kết hợp rau má với đậu xanh để vị thêm dễ uống, là món nước giải khát được nhiều người yêu thích

Nước Linh chi đỏ

Linh chi đỏ được biết đến như một vị thuốc quý, do đó, linh chi còn có tên gọi “thần thánh” như nấm trường thọ. Trong đông y, Linh chi đỏ có vị đắng, tính bình, không độc, thường được sử dụng hỗ trợ giải nhiệt cho cơ thể. Ngoài ra, linh chi đỏ còn được biết đến với những công dụng như hỗ trợ điều trị các chứng bệnh thuốc về khí huyết, hệ thần kinh và tim mạch.

Có nhiều cách để sử dụng Linh chi đỏ như nghiền thành bột pha với nước nóng để sử dụng hoặc dùng vài lát linh chi đỏ sấy khô hãm trong phích/bình nước nóng từ 30 phút đến 1 tiếng, sau đó sử dụng như nước uống thông thường.

Nước/ trà Atiso

Khi nhắc đến thức uống thanh nhiệt từ thảo dược, không thể không nhắc đến Atiso bởi từ lâu, cây atiso đã được nghiên cứu và đưa vào sử dụng không chỉ là trong dân gian mà còn được sản xuất, chế biến thành trà túi lọc hay cao atiso tiện dụng, người dùng chỉ cần hòa với nước ấm là có thể sử dụng. Cũng theo cuốn cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Atiso ngoài tính năng hỗ trợ thanh nhiệt, giảm nóng trong cho cơ thể còn có những công năng như thông tiểu tiện, thông mật, hỗ trợ các triệu chứng gan thận. . . Ngoài ra, theo cuốn Năng lượng sống từ thảo dược, thường xuyên sử dụng Atiso giúp củng cố hệ tiêu hóa, tham gia vào quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể.

Nước chanh tươi

Chanh không chỉ là gia vị có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ một gia đình nào, chanh còn là một loại thảo dược với nhiều đặc tính kỳ diệu cho sức khỏe. Thông tin được đăng tải trên chuyên trang sức khỏe Healthline đã chỉ ra rằng, sử dụng nước chanh thường xuyên giúp bổ sung vitamin C cho cơ thể, hỗ trợ củng cố hệ miễn dịch, chống oxy hóa, giúp thanh nhiệt cơ thể, kích thích hệ tiêu hóa, ngăn ngừa sỏi thận . . .

TPBVSK Sủi thanh nhiệt Livecool - Sự kết hợp ăn ý từ thảo dược thiên nhiên

Mỗi loại thức uống ở trên có những công dụng riêng biệt cho sức khỏe thì sự kết hợp của bốn loại thảo dược này cùng Vitamin C và nhiều thành phần thảo dược thiên nhiên khác như râu bắp, rễ cỏ tranh, cúc la mã . . . sẽ là một bản giao hưởng hoàn hảo cho mùa hè nóng nực. Sự giao thoa giữa đông y và công nghệ y học hiện đại, tỉ lệ của từng thảo dược được tính toán một cách tỉ mỉ để tạo ra dòng sản phẩm TPBVSK Sủi thanh nhiệt Livecool không chỉ công dụng thanh nhiệt, giải độc, mát gan, tăng sức đề kháng mà còn đa dạng về hương vị từ vị chanh, chanh dây, dưa gang, râu bắp, chanh leo . . . phù hợp với khẩu vị của cả gia đình.

Mùa hè thay vì mất nhiều thời gian chuẩn bị các thức uống thanh nhiệt tươi mát, bạn chỉ cần một gói/viên sủi Livecool, hòa cùng 1 cốc nước mát, đợi vài giây là đã có ngay cốc nước thanh nhiệt từ thảo dược ngon mát, đã khát lại còn lành tính cho sức khỏe.

TPBVSK Sủi thanh nhiệt Livecool là sản phẩm của công ty cổ phần Nam Dược, đơn vị có nhiều năm nghiên cứu và sản xuất sản uy tín cho sức khỏe từ thảo dược Việt. Với TPBVSK sủi thanh nhiệt Livecool, nguồn gốc của từng thảo dược được đặc biệt chú ý, nhờ đó trở thành sản phẩm tiên phong trong dòng sủi thanh nhiệt sử dụng dược liệu thiên nhiên tươi sạch mang đến sự an toàn, an tâm cho người sử dụng.

Bộ sản phẩm sủi thanh nhiệt Livecool chứa vitamin C cùng chiết xuất thảo mộc thiên nhiên như actiso, rau má, chanh . . .giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan, tăng cường sức đề kháng. Hỗ trợ giảm các triệu chứng nhiệt miệng do thiếu vitamin C, nóng trong, mệt mỏi, mề đay, dị ứng, vàng da do suy giảm chức năng gan.

Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Nam Dược - số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Độc giả tham khảo thêm tại livecool.vn.