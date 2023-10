36 khách hàng nhận giải thưởng quay số may mắn của NAPAS

TPO - Hôm nay, ngày 13/10, tại Hà Nội, Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam 2023 trao thưởng cho các khách hàng tham gia chương trình bốc thăm may mắn tại sự kiện "Ngày thẻ Việt Nam - Sóng Festival 2023” diễn ra từ ngày 6-8/10.

Buổi lễ trao giải diễn ra với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Hồng Quyên – Phó Tổng giám đốc NAPAS, ông Nguyễn Mạnh Tân - Ủy viên thường trực BTC Ngày thẻ Việt Nam – Kế toán trưởng Báo Tiền Phong cùng những khách hàng may mắn.

Đây là hoạt động dành cho các khách hàng tham dự sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam - Sóng Festival 2023 đủ điều kiện bốc thăm trúng thưởng trong 3 ngày diễn ra sự kiện (từ ngày 6/10 – 8/10).

Theo kết quả quay số vào ngày 11/10, Ban tổ chức đã tìm ra chủ nhân giải Nhất, trúng thưởng xe Honda Vision 2023 là chị Hoàng Cẩm Oanh (sinh viên Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội) và 5 khách hàng trúng giải Nhì là laptop Dell Inspiron 15 N3520 i5.

Bên cạnh đó, ban tổ cũng tìm ra 10 khách hàng nhận giải Ba là tai nghe Airpod 3 2022 và 20 khách hàng trúng giải Khuyến khích sẽ được nhận 1.000.000 đồng chuyển khoản vào tài khoản qua VietQR.

Tại buổi lễ, chị Hoàng Cẩm Oanh (Hà Nội) khách hàng may mắn trúng giải nhất chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ và vui mừng khi mình may mắn trúng thưởng. Tham gia sự kiện Sóng Festival, tôi được tìm hiểu và hướng dẫn trải nghiệm nhiều hình thức thanh toán như thẻ NAPAS, Tap to phone và VietQR. Nhờ đó, tôi mới có cơ hội “rinh” được món quà lớn này. Mong rằng Ban tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam và NAPAS sẽ tiếp tục phát triển và giới thiệu nhiều hình thức thanh toán số hiện đại trong tương lai để việc thanh toán của mọi người ngày càng dễ dàng và thuận tiện hơn”.

Anh Đỗ Việt Anh (Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT), khách hàng trúng Laptop Dell Inspiron 15 N3520 i5 không giấu được niềm vui khi nhận giải: “Theo đuổi ngành thiết kế đồ họa nên giải thưởng này thực sự rất phù hợp và cần thiết với tôi. Năm nào tôi cũng tham gia sự kiện. Đặc biệt, năm nay tôi đã chủ động tìm kiếm thông tin để tới tham dự. Tôi thấy rất hài lòng về các trải nghiệm thanh toán không tiền mặt tại sự kiện. Tôi rất vui vì đây cũng là lần đầu tiên tôi trúng giải thưởng lớn như vậy. Thật may mắn khi tôi vừa có được các kiến thức, trải nghiệm thanh toán vừa có được phần quà giá trị từ NAPAS”.

Sự kiện Sóng Festival nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày Thẻ Việt Nam 2023 là hoạt động dành cho giới trẻ trải nghiệm và tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt. Các ngân hàng, công ty fintech, tổ chức thẻ quốc tế và NAPAS đã giới thiệu nhiều phương thức thanh toán hiện đại với công nghệ tiên tiến và nhiều tính năng cho người dùng, bên cạnh triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mãi thúc đẩy thói quen chi tiêu và thanh toán điện tử.

Chỉ trong 3 ngày diễn ra sự kiện, tại gian hàng NAPAS, các bạn sinh viên đã tham gia các trò chơi thú vị tìm hiểu kiến thức về lĩnh vực thanh toán, tham gia trải nghiệm máy chụp hình tự động, in móc khóa mã VietQR cá nhân, đóng góp cho Quỹ Thiện nguyện của Ngày Thẻ Việt Nam… và nhận được hơn 3.000 phần quà hấp dẫn từ NAPAS.

Danh sách chi tiết khách hàng trúng thưởng được công bố trên Fanpage NAPAS, website và Facebook của Ngày Thẻ Việt Nam.

"Ngày thẻ Việt Nam - Sóng Festival 2023” nằm trong chuỗi sự kiện của Ngày Thẻ Việt Nam do báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam NAPAS đồng tổ chức.