2022 – Lợi nhuận Bản Việt đạt 456 tỷ đồng, bám sát mục tiêu đặt ra đầu năm

Kết thúc năm tài chính 2022, Ngân hàng Bản Việt công bố kết quả kinh doanh, theo đó các chỉ tiêu kinh doanh đều bám sát mục tiêu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ. Lợi nhuận cả năm hoàn thành đúng kế hoạch, đạt 456 tỷ đồng.

Năm 2022 trong bối cảnh thị trường nói chung và ngành ngân hàng nói riêng gặp nhiều thách thức, Ngân hàng Bản Việt đã luôn bám sát định hướng và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà Nước, đồng thời các chương trình hành động đưa ra cũng rất quyết liệt, nhưng linh hoạt để đảm bảo sự “tăng trưởng – chất lượng – bền vững - hiệu quả”. Điều này đã được thể hiện ở kết quả kinh doanh 2022. Cụ thể, tổng thu nhập Ngân hàng cuối năm 2022 đạt hơn 1,900 tỷ đồng, hoàn thành đúng kế hoạch, trong đó thu nhập từ lãi thuần tăng 19% và lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 47% so với 2021. Các mảng kinh doanh từ thẻ (tăng 62%) và bảo hiểm (tăng 36%) đóng góp khá tốt trong việc gia tăng thu nhập cho hoạt động dịch vụ.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 79 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với 2021. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 59,600 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 50,900 tỷ đồng, tăng lần lượt 7% và 10% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 456 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch và tăng 46% so với 2021.

Trong năm 2022, việc mở rộng mạng lưới đơn vị kinh doanh cũng được Ngân hàng Bản Việt tập trung phát triển để đưa ngân hàng đến gần khách hàng hơn với 21.điểm kinh doanh được mở mới trên toàn quốc, nâng tổng số chi nhánh/phòng giao dịch lên 109 điểm tại 30 tỉnh/thành.

Song song đó, hoạt động ngân hàng số tiếp tục được đầu tư và phát triển mạnh để cùng với mảng ngân hàng truyền thống đẩy mạnh việc mở rộng quy mô khách hàng. Ngoài ra, Ngân hàng Bản Việt cũng gia tăng thêm trải nghiệm khách hàng thông qua việc đưa vào vận hành hàng loạt máy CRM ngân hàng tự động Digimi+ tại các tỉnh thành lớn như TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Cần Thơ, …

Đây chính là cánh tay nối dài giữa ngân hàng truyền thống và ngân hàng số khi các tiện ích như nạp tiền, mở thẻ hoàn toàn có thể thực hiện được tự động. Tính chung cả năm 2022, số lượng khách hàng tăng gần 75% so với 2021.

Năm 2022 đánh dấu 30 năm hình thành phát triển và 10 năm đổi mới. Kiên định với chiến lược trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, Ngân hàng Bản Việt đã không ngừng nỗ lực để gia tăng thị phần, tăng trưởng khách hàng mới, giữ chân khách hàng hiện hữu, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng; đồng thời linh hoạt để đáp ứng nhanh nhu cầu cũng như ứng phó trước những thách thức của thị trường. “Thận trọng và tăng trưởng có chọn lọc” là định hướng 2023 của Bản Việt để tiếp tục đảm bảo hoạt động hiệu quả nhất trong bối cảnh chung của thị trường.