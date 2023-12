2 trăn trở của thị trường bất động sản ven đô

Không gian sống trong lành, thuận tiện di chuyển,... cùng nhiều lợi thế giúp nghỉ dưỡng ven đô được lòng các nhà đầu tư. Sức hút của thị trường luôn ổn định bất kể chu kỳ kinh tế, tuy nhiên liệu đây có phải lựa chọn tốt nhất?

Thời điểm bùng nổ của bất động sản ven đô phải kể đến giai đoạn cách đây 10 năm về trước (khoảng 2010-2012). Người dân, nhất là các nhà đầu tư ai cũng mong muốn sở hữu cho mình một ngôi nhà thứ 2 ven đô. Các khu vực sở hữu không gian trong lành, thắng cảnh cùng tầm nhìn quy hoạch hạ tầng, giao thông phát triển như khu vực Sóc Sơn, Ba Vì, Hòa Lạc, Hòa Bình,... đặc biệt hấp dẫn.

Thị trường ven đô ghi nhận những đợt tăng trưởng kỷ lục chứng minh cho các giá trị hiện hữu của dòng sản phẩm này, quy mô cầu và khả năng hấp thụ của thị trường là rất lớn. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhà đầu tư, phân khúc này vẫn còn những trăn trở.

Bài toán về lợi nhuận ròng - tiềm năng tăng giá

Tổng vốn đầu tư ít khi được hoạch tính đầy đủ. Giá trị lớn nhất khách hàng kỳ vọng ở các ngôi nhà ven đô là không khí trong lành, cảnh quan tươi mới. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu này, các vị chủ nhân sẽ cần một ngân sách đủ lớn để duy trì chăm sóc, cải tạo. Điều này triệt tiêu nhu cầu phát triển những ngôi nhà này thành không gian sống thường xuyên - ngôi nhà thứ 2, trong trường hợp đầu tư kinh doanh lưu trú, yếu tố này làm giảm lợi nhuận ròng.

Thuận tiện di chuyển chưa chắc thuận tiện sống. Xu hướng sống “All in one” là thách thức lớn mà các bất động sản ven đô phải đối mặt. Việc phát triển đa tầng tiện ích, từ wellness đến mua sắm, giải trí thường nhật sẽ trở thành điểm yếu của các ngôi nhà thứ 2 đơn lẻ, tự phát, không có đơn vị quản lý vận hành.

Bởi dĩ nhiên, nhà trên núi, đồi, trong rừng hay vùng ven không thể tiện nghi bằng một ngôi nhà nội đô hay một ngôi nhà giữa các đại đô thị tất cả trong một. Bài toán về sự tiện nghi đôi khi cũng là rào cản khiến khách hàng băn khoăn khi chọn ngôi nhà thứ 2 dạng này. Những nhu cầu cơ bản - chăm sóc bản thân (cắt tóc, nail, spa,...) hay mua sắm, giải trí sẽ khó được đáp ứng.

Sự phát triển của các đô thị ngoại ô quy mô. Cùng với nhu cầu sống xanh trong lành của cư dân thành phố, nhiều chủ đầu tư lớn phát triển các dự án đô thị xanh, tiện ích đủ đầy xứng đáng trở thành ngôi nhà thứ hai thậm chí là ngôi nhà thứ nhất - đi về trong ngày. Sống trong một quần thể quy mô, con người có đa dạng lựa chọn, làm tươi mới cuộc sống. Những ngôi nhà thứ 2 ven đô tự phát triển, quản lý, cảnh quan nhàm chán không còn là lựa chọn được ưu tiên.

Những bất lợi trên khiến BĐS ven đô giảm tính hấp dẫn, chủ nhân và khách nghỉ dưỡng (với các sản phẩm phát triển mô hình homestay) không có lý do để quay lại nhiều lần; nhu cầu ở, nghỉ dưỡng thực giảm theo thời gian, không có cơ sở tăng giá. BĐS nếu chỉ dựa vào yếu tố ven đô chưa thể trở thành ngôi nhà thứ 2 đích thực.

Bài toán về giá trị sử dụng - “nghỉ dưỡng”

Trăn trở lớn tiếp sau đến từ giá trị thực của các ngôi nhà thứ 2 ven đô - bất động sản nghỉ dưỡng nhưng lại không phải để nghỉ dưỡng. Điều này xuất phát từ việc ở thời kỳ đỉnh cao, bất động sản nghỉ dưỡng ven đô gắn liền thông điệp “đầu tư sinh lời”. Nhiều nhà đầu tư may mắn sở hữu với tiềm năng sinh lời mà quên mất giá trị cốt lõi của dòng sản phẩm này trước hết phải đảm bảo nhu cầu “nghỉ ngơi” và “an dưỡng”.

Những không gian xanh, những thiết kế độc lạ đẹp mắt không còn là điểm mấu chốt, mà chỉ điều kiện “cần” để lựa chọn ngôi nhà thứ 2. Thay vào đó, hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, những yếu tố đặc biệt giúp khách hàng muốn quay lại thường xuyên mới là điều kiện “đủ” để trở thành ngôi nhà thứ 2 đích thực.

Lời giải hoàn hảo cho thị trường

Điểm mấu chốt được nhiều nhà đầu tư nhìn nhận, để trở thành ngôi thứ 2 đích thực, sản phẩm BĐS ven đô phải đáp ứng đồng thời 2 - nghỉ ngơi được, an dưỡng được thực và có lý do để quay lại thường xuyên. Đây cũng chính là lý do thời gian vừa qua dòng BĐS khoáng nóng ven đô đang hấp dẫn các nhà đầu tư. Nếu khu vực phía Nam nổi tiếng với các dự án khoáng nóng gần khu vực TP. Hồ Chí Minh thì tại miền Bắc, Lynn Times Thanh Thủy by Wyndham đang được các khách hàng quan tâm.

Khoáng nóng và ven đô là sự kết hợp hoàn hảo để đảm bảo giá trị hiện tại và sự tăng trưởng bền vững vượt trội. Những ngôi nhà này không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, trở thành món quà tặng “flex bản thân” một cách tinh tế mà còn sở hữu khả năng sinh lời cao nhờ tính thiết yếu của nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Trong số các mỏ khoáng nóng, khoáng Radon được đánh giá là có chất lượng vượt trội nhờ tác dụng đặc biệt đến khả năng tái tạo tế bào, tăng miễn dịch và khả năng chữa bệnh tự nhiên, đặc biệt khả năng thay thế Radium trong điều trị ung thư. Tọa lạc trên lõi mạch khoáng Radon quý hiếm, cách Hà Nội 60’ di chuyển, Tổ hợp khoáng nóng Lynn Times Thanh Thủy by Wyndham hấp dẫn các nhà đầu tư khi cho ra mắt dòng biệt thự khoáng nóng cao cấp Heian Villas.

Tại Heian Villas, khoáng Radon nguyên bản được dẫn trực tiếp từ lòng đất đến từng không gian biệt thự với khuôn viên Home Spa cao cấp - bể bơi, bể tắm khoáng, phòng xông nóng, lạnh, khu thưởng trà,... giữa không gian thiên nhiên tinh tuyển. Bên cạnh đó là các đặc quyền tiện ích dành riêng cho giới thượng lưu - Quảng trường Mặt Trời, Clubhouse Mặt trăng, vườn Ngự Uyển Shishinden,...

Bên cạnh đó, sở hữu sản phẩm biệt thự này, các vị chủ nhân còn được thừa hưởng quần thể tiện ích Onsen Nhật Bản với Công viên khoáng nóng 2ha Ohayo Onsen & Spa, khách sạn khoáng nóng- thế giới tiện ích cao cấp quốc tế với nhà hàng Nhật Bản, nhà hàng 5* quốc tế, sky bar, bể bơi vô cực, phòng hội nghị; Phố đi bộ Nhật Bản; Thanh Thủy Camping - không gian thưởng thức ẩm thực, âm nhạc, bên dòng Đà Giang, mê cung cây, vườn dược liệu,...

Quản lý vận hành bởi thương hiệu top đầu thế giới về khách sạn Wyndham Hotel & Resort, Heian sẽ mang đến cho các vị chủ nhân những trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng vượt trên sự mong đợi. Cùng với đó là tiềm năng khai thác lưu trú với dòng khách quốc tế cao cấp cùng chương trình ủy thác vận hành cam kết lợi nhuận, đây được xem là lời giải cho hai trăn trở của thị trường bất động sản ven đô. Ngôi nhà thứ 2 đích thực, có giá trị sử dụng thật, có khả năng sinh lời.