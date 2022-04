Ùn tắc kéo dài tại làn ETC trạm thu phí Pháp Vân - Ninh Bình do đâu?

Thời điểm cuối giờ chiều đến 20h tối 8/4, chỉ có 1 làn ETC, nhưng phương tiện phải xếp thành 2 hàng để qua làn ETC. Trong khi 1 làn thu phí ETC tắc kéo dài, nhưng 4 làn thu phí tiền mặt thông thoáng, ít xe qua. Thời điểm khoảng 19h30 tối 8/4, do ùn tắc tại làn thu phí ETC kéo dài, xe xếp thành hàng 2 hàng 3 để chờ qua làn ETC, nhân viên trạm thu phí Cao Bồ (vòng tròn) đã ra đề nghị các xe dán thẻ ETC đi sang làn trả tiền mặt, nhiều lái xe đã bức xúc, phản ứng mạnh và cho rằng vô lý nên không thực hiện.