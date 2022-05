Nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm

Theo Bộ Y tế, hiện ghi nhận sự gia tăng cục bộ tại một số địa phương các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác.

Trong thời gian tới, thời tiết khí hậu nóng ẩm cùng với việc giao lưu đi lại là những điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh tiếp tục gia tăng, bùng phát thành dịch, đặc biệt là các bệnh như: sốt xuất huyết, tiêu chảy do virus Rota, lị, thương hàn, viêm não do virus, viêm não do não mô cầu, viêm não Nhật Bản, bạch hầu, ho gà.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát các dịch bệnh nói trên. Đối với bệnh sốt xuất huyết cần đẩy mạnh chiến dịch vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn nguy cơ cao, nhất là tại các công trường xây dựng, nhà trọ, nhà trẻ mầm non; giám sát chặt chẽ, xử lí ổ dịch kịp thời, cấp cứu điều trị người mắc bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế...

Bộ Y tế yêu sở GD&ĐT các địa phương chủ động phối hợp với ngành Y tế tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại các trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng và các dịch bệnh trong trường học; thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường, cung cấp đủ nước uống, nước sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể...

l Trên địa bàn TPHCM đang có sự gia tăng của bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng. BS Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, nguy hiểm nhất và đang có nguy cơ bùng phát là sốt xuất huyết.

Tính từ đầu năm đến ngày 19/5, toàn thành phố có tới hơn 8.200 ca mắc sốt xuất huyết. Số ca nặng lên tới 175 ca so với cùng kỳ năm ngoái, tăng gấp 5 lần. Toàn thành phố ghi nhận 6 ca tử vong (năm 2021 chỉ có 2 ca tử vong).

“Tác nhân gây bệnh của sốt xuất huyết là vi rút Dengue. Tuy nhiên, vi rút này không truyền từ người sang người mà lây qua vật trung gian là muỗi vằn. Bệnh chưa có vắc xin phòng ngừa và chưa có thuốc đặc trị nên gây nhiều nguy hiểm cho người mắc, nguy cơ tử vong cao nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp thời”, BS Tâm cho biết.

Tại TPHCM, bệnh tay chân miệng đang có sự gia tăng, từ đầu năm đến nay ghi nhận 2.370 ca mắc, tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Tuy chưa có ca tử vong nhưng đã ghi nhận nhiều ca bệnh nặng. Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp, lây qua đường ăn uống, dịch tiết của người bệnh sang người lành. Ngành y tế khuyến cáo cộng đồng có thể phòng ngừa bệnh hiệu quả bằng phương pháp vệ sinh tay thường xuyên cho trẻ.