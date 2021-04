Lễ hội Miếu Bà Rá được công nhận di sản văn hóa cấp quốc gia

Chiều ngày 13/4, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, địa phương vừa tổ chức lễ đón nhận bảng công bố di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại Miếu Bà Rá.

Theo đó, Miếu Bà Rá tại phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước chính thức được công bố nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội truyền thống lễ hội Miếu Bà Rá.

Trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Bá Rá ở Bình Phước

Miếu Bà Rá với đối tượng thờ cúng là Bà Chúa xứ nương hay thường gọi là Bà Rá, được xem là tín ngưỡng thờ mẫu có ảnh hưởng đối với đời sống tinh thần của nhân dân. Vào các ngày rằm, mùng một hằng tháng hay các ngày lễ, tết, nhân dân quanh vùng và các địa phương lân cận lại đến lễ Bà để cầu mong cho đất nước an lành, nhà nhà ấm no và gia đình may mắn.

Đặc biệt, hàng năm vào các ngày 1, 2, 3 tháng 3 âm lịch diễn ra lễ hội Miếu Bà Rá và trở thành ngày hội của nhân dân địa phương trong và ngoài tỉnh Bình Phước. Đây là một hoạt động tín ngưỡng vừa mang tính cộng đồng dân gian, vừa gắn với di tích lịch sử địa phương.

Lễ hội truyền thống lễ hội Miếu Bà Rá được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã thể hiện sự trân trọng và ghi nhận của Nhà nước đối với lễ hội truyền thống này.

Miếu Bà Rá thờ Bà Chúa xứ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh cho biết, di tích Miếu Bà Rá đã được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2015. Việc lễ hội Miếu Bà Rá được ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là rất quý giá, góp phần nâng tầm giá trị của di tích và di sản. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhấn mạnh, việc tổ chức hoạt động lễ hội cần có biện pháp ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, làm sai lệch giá trị của di sản văn hóa phi vật thể.