Bản tin 8H: Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm loạt nhân sự mới

Chiều 19/1, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã trao các quyết định bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng của bộ. Theo đó, ông Bùi Quang Thái, Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư (PPP) được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Quyền Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp. Ông Lê Thanh Bình được bổ nhiệm lại giữ chức Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Đức Thắng, Trưởng Ban Giao thông (Báo Giao thông) được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Giao thông.

Bộ GTVT bổ nhiệm nhiều nhiều nhân sự mới. Ảnh: VNN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20-21/1, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24h, có nơi trên 70mm/24h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, nhiệt độ giảm, trong đó nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội là 12,5 độ C, các tỉnh vùng núi như Lạng Sơn, Cao Bằng dao động 10-11 độ C, nhiệt độ thấp nhất có thể ở ngưỡng 8-11 độ C. Với nhiệt độ dưới 5 độ C, vùng núi cao có nguy cơ xảy ra băng giá do nhiệt độ xuống thấp kèm độ ẩm cao.

Mới đây, UBND TP.HCM giao Sở GD&ĐT làm rõ trách nhiệm của ông Phạm Thanh Nam, hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Nam Sài Gòn. Ngày 17/1, ông Phạm Thanh Nam, đang mắc COVID-19, vào Trường Tiểu học, THCS và THPT Nam Sài Gòn (Quận 7, TPHCM) lấy laptop và hồ sơ. Theo vị hiệu trưởng, ông muốn vào trường lấy laptop về làm việc trong thời gian cách ly. Khi vào phòng lấy máy tính, ông ngồi lại 5 - 10 phút. Ông Nam cho biết, lúc ông đến trường, không có học sinh, ông cũng không tiếp xúc với ai. Ông Nam cũng thừa nhận, thực hiện chưa đúng các quy định về cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Khoảng 10h30 ngày 19/1, một vụ cháy xe khách xảy ra trên quốc lộ 20 khu vực đèo Bảo Lộc, đoạn qua xã Đại Lào (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Theo đó, lúc đang đổ đèo Bảo Lộc hướng Đà Lạt – TP.HCM, xe khách loại 16 chỗ ngồi do tài xế Võ Minh H. (25 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) điều khiển bất ngờ bốc cháy từ phía sau. Tài xế kịp thời phát hiện, tri hô mọi người xuống xe. Tài xế và phụ xe cố dập lửa bằng bình chữa cháy mini nhưng không thành. Khoảng 11h15 cùng ngày, đám cháy được khống chế, nhưng toàn bộ chiếc xe khách đã bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do bị chập điện.

Ngày 19/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.959 ca nhiễm mới với 23 ca nhập cảnh và 15.936 trường hợp trong nước tại 61 tỉnh, thành phố, có 10.460 ca trong cộng đồng. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 108 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.078.087 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 33.034 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.789.188 ca. Từ 17h30 ngày 18/1 đến 17h30 ngày 19/1 ghi nhận 142 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.114 ca. (XEM CHI TIẾT)

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngày 19/01/2022, thành phố ghi nhận 2.910 ca mắc COVID-19, phân bố tại 430 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (150 ca); Thanh Trì (148 ca); Gia Lâm (147 ca), Hoàng Mai (142 ca)… Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến nay là 100.170 ca. Thành phố đang điều trị cho 62.410 người, gồm 361 người tại bệnh viện tuyến Trung ương và 62.049 người thuộc các tầng quản lý, điều trị. (XEM CHI TIẾT)

Liên quan đến vụ việc Viện trưởng Viện KSND thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) Tạ Hoàng Phi bị tố sàm sỡ cấp dưới, đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo thị xã Trảng Bàng vừa tổ chức buổi xin lỗi tại trụ sở Viện KSND thị xã này. Tại buổi xin lỗi, ông Phi đã thừa nhận hành vi không đúng chuẩn mực của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi đến chị P.T.V.V. (26 tuổi, chuyên viên Viện KSND thị xã Trảng Bàng) và gia đình, mong chị V bỏ qua. Bước đầu chị V. đã nhận lời xin lỗi. Tuy nhiên, chị V. cũng đề nghị cơ quan chức năng xử lý đúng theo quy định của pháp luật và ngành. (XEM CHI TIẾT)