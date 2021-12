Hà Nội: Tùy cấp độ dịch xem xét dừng hoạt động vui chơi, lễ hội, tập trung đông người

Chiều 18/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký ban hành Chỉ thị của thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Điều chỉnh giải pháp thích ứng với dịch

Theo Chỉ thị, qua hơn 2 tháng thực hiện Nghị quyết số 128, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát; chính quyền các cấp và các sở, ngành thành phố đã có chuyển biến tích cực trong việc chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo phân cấp, thẩm quyền đảm bảo chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ điều trị F0, cách ly F1...

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại về việc hướng dẫn chuyên môn của một số sở, ngành có việc vẫn còn chậm, chưa cụ thể, thống nhất, rõ ràng như thời gian cách ly F1, việc tổ chức xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm; một số nơi còn lúng túng, thậm chí lơ là, chủ quan trong tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt vẫn còn có cơ sở kinh doanh, một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm quy định 5K.

Bên cạnh đó, biến chủng mới vi rút SARS-CoV-2, là Omicron được phát hiện tại Nam Phi đã lan rộng trên phạm vi toàn cầu, nguy cơ xâm nhập là rất lớn khi tần suất các chuyến bay về cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo Chỉ thị, thành phố sẽ điều chỉnh các giải pháp thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả với diễn biến của dịch COVID-19, đảm bảo công tác an sinh, xã hội, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ an toàn trên địa bàn thành phố.

Thành phố yêu cầu bám sát chỉ đạo của T.Ư và thành phố, đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã, phường, thị trấn và nhỏ nhất để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp, bao gồm hạn chế/dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn.

Thành phố yêu cầu thực hiện hiệu quả nguyên tắc “5K+ vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân”; chủ động công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

"Tăng cường quản lý, giám sát các trường hợp nhập cảnh về thành phố, đặc biệt các trường hợp đến/đi về từ các quốc gia đã ghi nhận biến chủng mới Omicron", Chỉ thị nêu.

Theo Chỉ đạo của UBND thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, thường xuyên đánh giá cấp độ dịch, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người.

"Thường xuyên đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã, phường, thị trấn và nhỏ nhất có thể để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp, xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương theo diễn biến dịch và chỉ đạo của T.Ư và thành phố; căn cứ cấp độ dịch trên địa bàn, khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, nhất là trong dịp cuối năm, lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đám tang, đám cưới... Hướng dẫn tổ chức Lễ Giáng sinh bằng hình thức trực tuyến để tránh lây nhiễm dịch COVID-19, hoàn thành chậm nhất trong ngày 20/12/2021", Chỉ thị nêu.

Tiêm mũi vắc xin nhắc lại tháng 1/2022

Thành phố cũng yêu cầu phân công Tổ COVID-19 cộng đồng “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lập danh sách người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ trong thời kỳ mang thai, người chống chỉ định chưa được tiêm vắc xin và các trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19… để quản lý, tiêm vắc xin (có thể tổ chức tiêm lưu động, tại nhà), hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế sớm, điều trị kịp thời.

Chủ động vận dụng tối đa mọi biện pháp, phân công các lực lượng phối hợp ngành Y tế để tổ chức “thần tốc” tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo Kế hoạch để phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, chậm nhất hoàn thành trước 31/12/2021; hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi trước 31/1/2022; hoàn thành tiêm mũi bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên trước ngày 31/1/2022.

Thành phố cũng yêu cầu chủ động xây dựng, ban hành các kịch bản, phương án ở mức cao hơn để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 từ cấp quận, huyện, thị xã đến cấp xã, phường, thị trấn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Cùng với đó, đảm bảo triển khai tối đa việc quản lý, điều trị F0 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng tại nhà khi đủ điều kiện; sẵn sàng kích hoạt các cơ sở thu dung điều trị F0; chỉ đạo điều tiết, hỗ trợ lực lượng, trang thiết bị giữa các xã, phường, thị trấn. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các trạm y tế lưu động, việc điều trị F0, cách ly F1 tại nhà.





Báo cáo Bộ Y tế xem xét, phân bổ đủ vắc xin phòng COVID-19 theo Kế hoạch để phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, chậm nhất hoàn thành trước 31/12/2021; hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 17 tuổi trước 31/1/2022; hoàn thành tiêm mũi nhắc lại và mũi bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên trước 31/1/2022.

Chủ động rà soát hệ thống y tế cơ sở, trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung điều trị F0 để có giải pháp cụ thể về trang thiết bị y tế, thuốc, nguồn nhân lực y tế (ngoài công lập, sinh viên các trường cao đẳng, đại học, các y bác sỹ nghỉ hưu, tình nguyện viên…) tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch, hoàn thành trong tháng 12/2021.

Cập nhật đầy đủ danh sách F0 điều trị tại nhà, đảm bảo việc cấp phát thuốc theo phác đồ điều trị và hướng dẫn đầy đủ quy trình cách ly, điều trị, xét nghiệm đối với người bệnh trong vòng 24 giờ đầu tiên khi phát hiện ca nhiễm.

Thành lập ngay Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà (trước ngày 20/12/2021), với lực lượng thanh niên là nòng cốt và chủ trì triển khai. Nhiệm vụ của Tổ hỗ trợ: Thực hiện tiếp nhận thông tin từ người nhiễm COVID-19 tại nhà theo quy định, cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý F0, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà, ghi chép các thông tin và khi có những dấu hiệu bất thường về sức khoẻ của người cách ly thì thông báo ngay cho cán bộ y tế của Trạm y tế.

Sở Y tế được giao nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, xây dựng: Dự thảo Kế hoạch đáp ứng y tế giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và Phương án ứng phó biến thể mới Omicron, báo cáo UBND thành phố, xin chủ trương Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời ban hành trong tháng 12/2021.

Phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong việc thuê xét nghiệm trong khi chờ mua máy xét nghiệm, tăng cường trạm y tế lưu động, bổ sung trang thiết bị, máy móc, thuốc điều trị, hoàn thành trước ngày 24/12/2021.