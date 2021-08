Chủ tịch TPHCM đề nghị Bộ Y tế và các tỉnh, thành chi viện chống dịch

Chiều 16/8, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM đã tổ chức quán triệt triển khai kế hoạch thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (từ ngày 15/8/2021 đến ngày 15/9/2021) theo Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ.

Theo Kế hoạch khẩn về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch theo Nghị quyết 86 của Chính phủ từ ngày 15/8 đến ngày 15/9 do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký ban hành, TP sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp lại nguồn nhân lực y tế (thành phố và trung ương) để đảm bảo vận hành hiệu quả nguồn nhân lục y tế, tập trung cho lĩnh vực điều trị để giảm tỷ lệ tử vong.

Sở Y tế TPHCM sẽ tiếp tục rà soát các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn sẵn sàng tham gia phòng chống dịch và phân công các bệnh viện là cơ sở chuyên tiếp nhận và điều trị COVID-19, đời giao nhiệm vụ cho tất cả các cơ sở còn lại phải chuẩn bị sẵn sàng, dành tối thiểu 40% giường bệnh để thu dung, quản lý, điều trị người bệnh COVID-19.

TPHCM sẽ tập trung cho công tác điều trị nhằm giảm tỷ lệ tử vong của các F0 trong tuần đầu tiên của đợt giãn cách dài nhất từ trước đến nay

Các quận huyện và TP Thủ Đức rà soát và huy động đội ngũ y bác sỹ đang trong khu vực phong tỏa, huy động tối đa nguồn nhân lực từ các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị huy động công chức, viên chức người lao động tại cơ quan tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch TPHCM tiếp tục vận động, huy động nguồn lực tự nguyện, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch.

Đặc biệt, TPHCM kiến nghị Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố bạn tiếp tục tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch cho đến khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM cơ bản được kiểm soát, không rút nhân sự đang hỗ trợ nhưng có thể cử nhân sự thay thế luân phiên và vẫn đảm bảo đủ số lượng nhân sự đã được huy động nhằm giữ ổn định lực lượng nhân viên y tế đã tăng cường cho các tuyến điều trị.

Các bệnh viện thuộc Bộ Y tế quản lý dành tối thiểu 40% giường bệnh để thu dung, quản lý, điều trị người bệnh COVID-19 khi dịch bệnh lan rộng và trong tình huống TPHCM trở thành khu vực "Nguy cơ rất cao".

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

TPHCM cũng kiến nghị Bộ Quốc phòng, Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ tăng cường lực lượng y bác sĩ, điều dưỡng tham gia bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19, điều tra, truy vết, xét nghiệm và tổ chức tiêm ngừa vắc-xin...

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM đặt ra 3 giai đoạn chống dịch nhằm phấn đấu, từng bước kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM trước ngày 15/9.

Cụ thể: Từ ngày 15/8 đến ngày 22/8, TPHCM sẽ nỗ lực kéo giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong do COVID-19; không để xảy ra trường hợp F0 chuyển nặng mà không được tiếp nhận, điều trị. TPHCM xác định chiến lược chuyển đổi "vùng đỏ", "vùng cam", "vùng vàng"; mở rộng "vùng xanh" tại các quận, huyện, TP Thủ Đức.

TPHCM sẽ tổ chức xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm để sớm phát hiện các F0 còn lẩn khuất trong cộng đồng và có kế hoạch điều trị sớm

Từ ngày 23/8 đến ngày 31/8, TPHCM sẽ dần mở rộng "vùng xanh" trên địa bàn, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh tại các quận 5, 7, 11, Phú Nhuận và các huyện Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè.

Từ ngày 1/9 đến 15/9, TPHCM sẽ duy trì và kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng. Số lượng nhập viện điều trị mỗi ngày không vượt quá số xuất viện mỗi ngày. Số nhập viện dưới 2.000 người mỗi ngày (tương đương dưới 200 trường hợp/triệu dân), đảm bảo hơn 70% người dân (trên 18 tuổi) được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 và 15% người dân được tiêm mũi 2.

Để thực hiện kế hoạch trên, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch TPHCM yêu cầu tại các khu phong tỏa phải đảm bảo "ngoài chặt, trong chặt" và kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu cùng các cá nhân liên quan nếu buông lỏng quản lý, để lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa.

TPHCM sẽ hỗ trợ tiền nhà trọ và tiếp tục cung cấp lương thực, thực phẩm cho người nghèo, lao động khó khăn...

TPHCM sẽ tổ chức xét nghiệm đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, nhằm phát hiện kịp thời bệnh nhân COVID-19 để điều trị hiệu quả, thu hẹp "vùng đỏ’, "vùng cam", "vùng vàng", mở rộng "vùng xanh" trên địa bàn.

Về an sinh xã hội, TPHCM vừa triển khai hoạt động Trung tâm An sinh TPHCM và thí điểm Trung tâm An sinh tại quận 5, 7 và quận 12.

Bên cạnh đó, TPHCM đẩy nhanh tiến độ gói hỗ trợ thứ 2 cho người lao động tự do, hỗ trợ người nghèo, chuẩn bị 1 triệu túi cứu tế cho người dân đang gặp khó khăn do dịch, hỗ trợ chi phí thuê trọ, tổ chức tiêm vắc xin để người dân yên tâm ở lại nơi cư trú trong thời gian giãn cách xã hội.