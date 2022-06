Bản tin 8H: Xác minh tố cáo cán bộ thuế say xỉn, gây khó dễ cho dân

Ngày 9/6, ông Nguyễn Nhân Văn, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum, cho biết sẽ cử cán bộ xác minh thông tin người dân phản ánh cán bộ thuế say xỉn, gây khó dễ cho dân. Trước đó, ông T.T.N. (trú huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) tố, khi đến Chi cục Thuế khu vực 1 tỉnh Kon Tum (tại huyện Kon Rẫy) làm thủ tục về thuế để chuyển đổi biển số ôtô từ trắng sang vàng vào ngày 8/6, ông bị một cán bộ có biểu hiện say xỉn gây khó dễ, không tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu ông ra về. Ông N. không đồng ý dẫn đến hai bên căng thẳng, to tiếng. Ông Võ Xuân Loan, Phó chi cục Thuế khu vực 1 tỉnh Kon Tum, xác nhận cán bộ nói trên là ông T.V.H có ứng xử không tốt. Sau đó, ông H. đã nhận khuyết điểm, xin lỗi ông N. Ông H. giải thích, nói ông N. về vì hồ sơ không đủ và đã cuối giờ làm việc.

Ông N. quay lại hình ảnh ông H. có biểu hiện say xỉn, gây khó dễ cho ông khi đến làm thủ tục.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 10/6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 130mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm). Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12/6, mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Trong khi đó, nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ được dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 13 giờ đến 16 giờ. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết có thể dễ chịu hơn từ ngày 14/6.

Chiều 9/6, ông Nguyễn Văn Nhiệm - Chủ tịch UBND huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk - cho biết, đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật 2 lãnh đạo UBND xã Ya Tờ Mốt, do liên quan trách nhiệm trong vụ việc hơn 382 ha rừng bị phá. Theo đó, UBND huyện Ea Súp đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đặng Công Tạo, Chủ tịch UBND xã và ông Vũ Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt. Trước đó, khi UBND xã tổ chức họp, ông Tạo tự nhận hình thức kỷ luật là cách chức. Tuy nhiên, tập thể UBND xã đề xuất kỷ luật ông Tạo và ông Quảng cùng hình thức cảnh cáo.

Ngày 9/6, Tổ chức xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds) đã công kết quả Bảng xếp hạng đại học thế giới QS World University Rankings 2023 - QS WUR 2023. Trong kỳ xếp hạng này, cả 4 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đã có mặt trong bảng xếp hạng ở kỳ trước đều duy trì được vị trí của mình. Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ vị trí trong nhóm 801/1000. Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong nhóm 1001/1200 và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có thứ hạng trong nhóm 1201/1400. Năm nay, Trường Đại học Duy Tân lần đầu tiên được xếp hạng đã ở vị trí 801/1000.

Ngày 9/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 802 ca nhiễm mới với 3 ca nhập cảnh và 799 ca ghi nhận trong nước (giảm 114 ca so với ngày trước đó) tại 45 tỉnh, thành phố (có 612 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.728.720 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 4.345 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.535.998 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.081 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 9/6, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022 cho các sĩ quan. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trao quyết định nâng lương cấp bậc đại tá đối với đồng chí Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh và thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với đồng chí Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, kể từ ngày 1/6/2022. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 9/6, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Thời gian bổ nhiệm chức vụ đối với thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm là 5 năm, kể từ ngày 7/6/2022. (XEM CHI TIẾT)