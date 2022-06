Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được thăng cấp bậc hàm lên đại tá

TPO - Ngày 9/6, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022 cho các sĩ quan.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trao quyết định nâng lương cấp bậc đại tá đối với đồng chí Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh và thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với đồng chí Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, kể từ ngày 1/6/2022.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với các sĩ quan cấp tá. Trong đó, có 3 đồng chí được nâng lương cấp bậc hàm thượng tá, 15 đồng chí thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá, 37 đồng chí thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá và trên 80 đồng chí thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022, nhấn mạnh đây là sự ghi nhận và quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng.

“Được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương là niềm vinh dự, tự hào, song cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh xác định cùng đó là trách nhiệm của người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong thời gian tới, các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương sẽ tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Đại tá Trần Thị Kim Phụng nói.