Bản tin 8H: Rút giấy phép của 'ổ dịch' quán bar karaoke Sunny

Phòng Tài chính - Kế hoạch của UBND TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh của chủ nhân quán bar Sunny - nơi phát sinh ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, chủ hộ kinh doanh bar Sunny là ông Vũ Tiến Thành (33 tuổi, trú tại TP Phúc Yên), đăng ký kinh doanh quán bar này từ ngày 24/6/2020. Quyết định nêu rõ ngày 30/4, Công an TP Phúc Yên đã kiểm tra bar Sunny và chỉ ra số lượng lao động trong cơ sở thực tế là 24 người, trong khi trên giấy tờ ghi là 5 người. Xét tính chất vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng đến xã hội trong phòng chống COVID-19, cơ quan chức năng ra quyết định trên.

Tối 7/5, đại diện Bộ GTVT cho biết, một số kiện hàng ghi "Bộ trưởng GTVT" tại sân bay Tân Sơn Nhất là của nhân viên hợp đồng Phạm Khắc Dũng ở Văn phòng Bộ gửi cho bạn tại TP HCM vào ngày 26/4 trên chuyến bay VN7211. Anh Dũng mạo danh Bộ trưởng nhằm được ưu tiên vận chuyển. Trong bản tường trình, anh Dũng cho biết, đã nhờ một số người công tác tại sân bay Nội Bài để gửi lô hàng đến TP HCM, người nhận tên Mạnh. Sau khi làm thủ tục tiếp nhận hàng hóa tại sân bay, anh Dũng dán thông tin "Bộ trưởng Bộ GTVT" lên các thùng hàng để được hỗ trợ chuyển nhanh, tránh hư hỏng. Hiện, Bộ GTVT đã tạm đình chỉ công tác của anh Dũng để làm rõ sự việc.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 8/5, hầu hết các địa phương trên cả nước ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh. Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Sáng 8/5 Bộ Y tế cho biết có thêm 15 ca mắc mới COVID-19 lây nhiễm cộng đồng tại Hà Nội và Bắc Ninh. Trong đó, bệnh nhân 3138 ghi nhận tại Hà Nội là nam, 14 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3092. BN3139-3152 là các trường hợp có địa chỉ ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và có liên quan dịch tễ đến các trường hợp mắc trước đó tại ổ dịch xảy ra tại đây. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 42.293. Bộ Y tế thông tin có thêm 54.130 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 7/5. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 7/5, Sở VH&TT tỉnh Bình Định cho biết, ông Tạ Xuân Chánh - Giám đốc Sở này đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Võ Văn Tiễn - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bình Định (thuộc Sở VH&TT Bình Định). Trước đó, vào tháng 10/2020, một đối tượng "xăm trổ" đã đến nhà của ông Tạ Xuân Chánh dùng những lời lẽ hăm dọa. Lúc này, ông Chánh không có ở nhà, nhưng sự việc được camera ghi lại. Sau khi kiểm tra, công an xác định ông Tiễn đã kêu người đến nhà ông Chánh để hăm dọa. (XEM CHI TIẾT)

Tối 7/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TPHCM cho biết, hỏa hoạn xảy ra ở căn nhà 40m2 trong hẻm 47, đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TPHCM, sau tiếng nổ lớn. Vụ cháy khiến 8 người tử vong. Các nạn nhân tử vong gồm: Ông Hồ Đình Thắng (SN 1978, chủ nhà); cháu Hồ Đình Nam (SN 2012); chị Lê Kim Tuyến (SN 2003); bé Lê Ngân Tuyến (SN 2008), bé Lê Tân Tuyến (SN2012), bé Nguyễn Tấn Đạt (SN 2006); một cô giáo và một người khác chưa rõ danh tính. PC07 cho biết, căn nhà bị cháy chỉ có một cửa chính, không có lối thoát hiểm khác nên khi sự cố xảy ra, những người bên trong không thể thoát ra. (XEM CHI TIẾT)

Tối 7/5, Bộ Y tế cho biết, trên địa bàn tỉnh An Giang đã ghi nhận một trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vắc xin COVID-19 của AstraZeneca. Người tử vong là nữ nhân viên y tế 35 tuổi, công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu. Nữ nhân viên y tế tiêm vắc xin tại điểm tiêm vào sáng 6/5. Người này tử vong ngày 7/5. Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế An Giang, nguyên nhân dẫn đến tử vong là sốc phản vệ trên nền cơ địa dị ứng non steroid (giảm đau kháng viêm). Đây là trường hợp rất hiếm gặp trong thực tế tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. (XEM CHI TIẾT)