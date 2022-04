Bản tin 8H: Giải cứu người phụ nữ 'nhảy múa' trên cổng chùa cao 5m

Khoảng 19h ngày 31/3, tại chùa Lâm Tỳ Ni (đường Nguyễn Công Trứ, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), hàng chục chiến sĩ của Đội Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn số 01, Công an tỉnh Đắk Lắk đã giải cứu thành công một người phụ nữ làm loạn trên cổng chùa. Vào thời điểm trên, khi các phật tử tại chùa Lâm Tỳ Ni đang làm lễ, một phụ nữ xuất hiện trong sân chùa, có biểu hiện quậy phá. Các phật tử đã mời người phụ nữ ra ngoài nhưng người này không nghe theo, còn trèo lên cổng chùa cao khoảng 5m, đập phá. Lực lượng chức năng phải mất gần một giờ mới khống chế được người phụ nữ, đưa xuống đất an toàn. Khi được đưa xuống, người phụ nữ có biểu hiện không tỉnh táo.

Hiện trường vụ việc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 1/4, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi 40mm/24h; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 1/4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ. Khu vực Hà Nội ngày 1/4 có lúc có mưa rào và dông. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 30/3 đến 18h ngày 31/3, thành phố ghi nhận 8.057 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 342 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.191); Sóc Sơn (829); Hoàng Mai (679); Thanh Trì (381); Hoài Đức (338)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.475.320 ca. Bộ Y tế thông báo trong hai ngày qua Hà Nội không có thêm ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 1.321 người.

Tối 31/3, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 1.021 đồng/lít, giá xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 1.039 đồng/lít. Sau khi giảm, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 27.309 đồng/lít và xăng RON 95 là 28.153 đồng/lít. Tuy nhiên, giá bán các loại dầu lại tăng khá mạnh. Giá bán đối với mặt hàng dầu diesel tăng 1.450 đồng/lít lên 25.080 đồng/lít, dầu hỏa 23.760 đồng/lít... Ở kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng RON 95 ở mức 200 đồng/lít và dầu diesel 100 đồng/lít. (XEM CHI TIẾT)

Ông Trần Văn Phúc, Trưởng phòng kinh doanh gas Saigon Petro cho biết, giá gas bán lẻ của công ty tăng 1.167 đồng/kg (đã bao gồm VAT), tương ứng mức tăng 14.000 đồng/bình 12 kg. Theo ông Phúc, giá gas bán lẻ trong nước tăng do giá gas thế giới tháng 4 tăng 42,5 USD so với tháng trước, lên mức 950 USD/tấn. Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương cũng công bố mức giá bán mới tăng 14.000 đồng/bình loại 12kg và tăng 58.000 đồng/bình loại 50kg. Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng cao nhất 538.500 đồng/bình 12 kg và 2.242.500 đồng/bình 50 kg. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 31/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 80.838 ca nhiễm mới với 11 ca nhập cảnh và 80.827 trường hợp trong nước (giảm 4.932 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 56.105 ca cộng đồng. Trong ngày Sở Y tế Hưng Yên đăng ký bổ sung 11.517 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.564.609 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 250.482 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 7.519.013 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 39 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.493 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tại kỳ họp thứ 13 (28-31/3), Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, và Trịnh Xuân Hồng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Uỷ viên Đảng đoàn, nguyên Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình. Ủy ban sẽ tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm của một số cá nhân có liên quan; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. (XEM CHI TIẾT)