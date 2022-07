Bản tin 8H: Điều chuyển bác sĩ ‘nhập nhèm’ đơn thuốc tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Chiều 4/7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương trả lời báo chí về việc nhập nhèm kê đơn thuốc thực phẩm chức năng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Theo đó, ngày 6/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương báo cáo giải trình nêu rõ, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện xác định đây là "sai sót" trong quy trình nghiệp vụ. Bệnh viện đã xử lý bác sĩ vi phạm bằng hình thức cho điều chuyển công tác và đây là cơ sở để tiếp tục xử lý kỷ luật theo quy định. Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết thêm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã ngừng tư vấn thực phẩm chức năng.

Có tình trạng kê đơn thuốc cùng thực phẩm chức năng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tính đến ngày 4/7, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ của 13.880 doanh nghiệp để hỗ trợ cho 558.024 lao động với kinh phí hỗ trợ hơn 357 tỷ đồng tại 45 địa phương. Các địa phương đã phê duyệt cho 280.954 lao động với tổng kinh phí là 209 tỷ đồng tại 38 tỉnh, thành. Có 15 địa phương giải ngân cho 13.541 lao động với kinh phí là hơn 70 tỷ đồng. Thứ trưởng Bộ LĐ, TB & XH Lê Văn Thanh cho biết, dự kiến trong tháng 7 sẽ cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ này. Theo quy định chậm nhất là ngày 15/8/2022 phải hoàn thành toàn bộ việc hỗ trợ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hai ngày 5-6/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Nắng nóng ở khu vực này được dự báo có khả năng kéo dài đến ngày 8/7. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm từ 55-70%. Khu vực Hà Nội nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ chiều tối 5/7, mưa dông có khả năng mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và kéo dài đến ngày 8-9/7.

Chiều 4/7, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông cho biết Bộ đã trình phương án tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Qua quá trình rà soát, so sánh với các tiêu chí của một tổng cục, Bộ GTVT thấy rằng Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa đáp ứng được tất cả tiêu chí của cấp tổng cục. Do đó, một số ý kiến đề xuất không duy trì Tổng cục mà xây dựng mô hình Cục tương tự như Cục quản lý chuyên ngành khác của ngành GTVT. Theo ông Đông, lãnh đạo Bộ GTVT đã xem xét hình thành một Cục chuyên trách về lĩnh vực đầu tư phát triển đường cao tốc và quản lý khai thác đường cao tốc; còn quản lý Nhà nước về đường bộ là Cục Đường bộ Việt Nam.

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long (huyện Hoài Đức). Quy mô đầu tư của dự án dự kiến xây dựng hầm chui theo hướng đường Vành đai 3,5 (đường Lê Trọng Tấn) – quốc lộ 32 với tổng chiều dài 975m, rộng 18,5m; cầu nhánh bằng bê tông cốt thép dự ứng lực với chiều dài 2.362m/4 nhánh, bề rộng cầu 8,8m... Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.458 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2022 – 2026.

Ngày 4/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 685 ca COVID-19. Trong 24 giờ qua Việt Nam có thêm 174 trường hợp F0. Như vậy sau 2 ngày liên tiếp giảm số mắc, hôm nay số ca COVID-19 đã có dấu hiệu tăng trở lại. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.749.324 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.179 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.715.163 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 33 ca. Từ 17h30 ngày 03/7 đến 17h30 ngày 04/7 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Đồng Nai (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.088 ca. (XEM CHI TIẾT)

Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), vào lúc 13h ngày 4/7 hệ thống điện miền Bắc xuất hiện hiện tượng dao động điện áp dẫn tới ảnh hưởng cung cấp điện của nhiều khách hàng ở phía Bắc. Nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết nắng nóng làm tiêu thụ điện tăng cao và một số tổ máy phát điện bị sự cố gây dao động điện áp, sau đó gây gián đoạn cung cấp điện một số khách hàng ở phía Bắc. Tới 15h ngày 4/7, toàn bộ các khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện đã được khôi phục cung cấp điện và hệ thống điện miền Bắc vận hành ổn định trở lại. (XEM CHI TIẾT)