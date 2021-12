Phục hồi du lịch: Khách nội, khách ngoại tăng trở lại

Những con số hy vọng

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh thông báo, 978 khách quốc tế đã đến Việt Nam theo chương trình thí điểm hộ chiếu vắc xin. Thông tin có tính chất khích lệ lớn những người làm du lịch, tại Diễn đàn “Giải pháp phục hồi bền vững du lịch Việt Nam” do Hiệp hội Du lịch (HHDL) Việt Nam tổ chức ngày 30/11, quy tụ hàng trăm chuyên gia, doanh nghiệp du lịch tại 26 điểm cầu cả nước.

“Khôi phục, mở cửa thị trường quốc tế của du lịch Việt Nam là dấu ấn thể hiện du lịch Việt Nam sẵn sàng hội nhập, tham gia vào thị trường toàn cầu trong bối cảnh dịch bệnh”, ông Nguyễn Trùng Khánh nêu. Tính đến hết 29/11, ba địa phương Quảng Nam, Phú Quốc (Kiên Giang) và Khánh Hòa đón gần một nghìn khách quốc tế theo kế hoạch thí điểm hộ chiếu vắc xin. Dự kiến tới hết năm 2021, Khánh Hòa dự kiến đón 9.400 lượt khách quốc tế, Đà Nẵng dự kiến đón 11.500 lượt.

Trao đổi khách với Thái Lan Ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết, Thái Lan đã thành công với mô hình đón khách quốc tế Phuket Sandbox. Thái Lan mở rộng đón khách đến từ 63 quốc gia, vùng lãnh thổ và mở rộng đón khách tới các địa phương của đất nước này. “Sắp tới, Tổng cục Du lịch Việt Nam và Thái Lan có cuộc họp về trao đổi khách quốc tế ở giai đoạn 2 thí điểm đón khách quốc tế. Trước hết chúng tôi sẽ thực hiện trao đổi khách quốc tế với Thái Lan-thị trường nguồn khách quốc tế trong khu vực. Tháng 12 này một đoàn khách Thái Lan sẽ sang Việt Nam. Sự trao đổi khách quốc tế ở mô hình này có thể nhân rộng trong thời gian tới”, ông Khánh nói.

Không riêng khách quốc tế, thị trường nội địa cũng có dấu hiệu khởi sắc. Lãnh đạo Tổng cục du lịch nhận định, một số địa phương công bố những con số đầy hy vọng: Khánh Hòa đón hơn 522 nghìn lượt, tăng mạnh so với tháng trước. Hà Nội phục vụ hơn 300 nghìn lượt, Quảng Ninh đón hơn 170 nghìn lượt, Lào Cai cũng đón hơn 55 nghìn lượt.

Ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết, Tổng cục sẽ phối hợp với một số điểm đến trọng điểm như Phú Quốc, Hạ Long, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt mở cửa đón thêm nhiều đoàn khách quốc tế tới Việt Nam trong tháng 12. Tổng cục tham mưu cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) khởi động chương trình phục hồi du lịch nội địa “Du lịch an toàn-trải nghiệm trọn vẹn” kèm theo chương trình kích cầu cuối năm và kéo dài sang năm 2022.

Cần thêm nhiều giải pháp để phục hồi du lịch bền vững Ảnh: KỲ SƠN

“Để nắm bắt các cơ hội phục hồi ngành du lịch, ngoài sự nỗ lực từ các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, thành phần kinh tế khác cần tích cực nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp để chung tay vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra. Hoạt động du lịch cần được khôi phục theo phương châm Du lịch an toàn, an toàn đến đâu, mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn với các giải pháp và lộ trình cụ thể”, ông Nguyễn Trùng Khánh nói.

Trước tình hình biến chủng mới Omicron, lãnh đạo Tổng cục Du lịch nói sẽ bám sát tình hình, điều chỉnh kế hoạch đón khách quốc tế phù hợp theo chỉ đạo chung của Chính phủ.

Tránh hiện tượng “quay xe”

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực HHDL Việt Nam nhắc lại, đại dịch thay đổi toàn diện cấu trúc xã hội, hành vi của con người. Việt Nam và thế giới nói chung đều đang thích ứng linh hoạt với điều kiện bình thường mới. Ông Vũ Thế Bình cho rằng, trong tình hình bình thường mới, sự an toàn là yếu tố hàng đầu, là yêu cầu bắt buộc trong mọi hoạt động du lịch. Các hoạt động chủ yếu trong du lịch vẫn không ngừng thay đổi để đảm bảo yêu cầu mới từ xây dựng sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến du lịch. Điều này đòi hỏi những người làm du lịch phải thích ứng và phát triển bền vững.

Khó khăn của những người làm du lịch không cần kể thêm, nhưng ông Đào Mạnh Lượng, Phó Chủ tịch HHDL Quảng Ninh, Chi hội trưởng Chi hội Tàu du lịch Hạ Long vẫn nhắc lại con số đau lòng, trong đó hơn 500 tàu du lịch, hơn 6 nghìn lao động gần như tê liệt. Doanh nghiệp vẫn cần thêm chính sách hỗ trợ để có thể tiếp tục đứng vững trước đại dịch.

Đóng góp giải pháp về sản phẩm du lịch, ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours cho rằng du lịch sau đại dịch tập trung vào một số xu hướng như du lịch sức khỏe, thiên nhiên, khách theo nhóm nhỏ với hành trình khép kín. Trong bối cảnh bình thường mới, ông Hoan lưu ý bên cạnh yếu tố an toàn được đề cao hàng đầu cần tạo ra sự linh hoạt trong cung ứng và tổ chức dịch vụ. Đơn vị này cũng nghiên cứu đưa ra cho khách hàng các lựa chọn thay đổi linh hoạt hơn, sản phẩm được thiết kế có sự cá biệt hoá cao.

Với kinh nghiệm thí điểm một số loại hình sản phẩm xanh và thích ứng linh hoạt, ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành Việt Nam phân tích, sản phẩm đảm bảo an toàn nhưng vẫn phải hấp dẫn. Một số loại hình sản phẩm bền vững lên ngôi như du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhắc tới vai trò của mô hình liên kết giữa các đơn vị để chia sẻ tài nguyên du lịch. Miền Trung hình thành con đường di sản, sản phẩm du lịch biển có tính liên kết bền vững giữa Đà Nẵng-Huế-Quảng Nam để thêm sự lựa chọn cho khách.

Đòi hỏi đổi mới sản phẩm, xây dựng sản phẩm mới thích ứng là chuyện đương nhiên và nên làm, vì thế nhiều đại diện doanh nghiệp mong mỏi có được chỗ dựa vững chắc từ chính sách đồng bộ. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel đề xuất phải có được chính sách đồng bộ từ trung ương tới địa phương, giữa các địa phương với nhau để tránh hiện tượng “quay xe” như vừa rồi. Trong giai đoạn Chính phủ cho phép mở cửa trở lại, chính sách trung ương thông thoáng nhưng mỗi địa phương một phách khiến doanh nghiệp hoang mang, gặp rất nhiều hàng rào kỹ thuật. Ông Kỳ đề xuất cần có chiến lược phát triển bền vững lâu dài, nhất quán tránh “sáng nắng chiều mưa”, có như vậy doanh nghiệp mới có thể xây dựng kế hoạch phục hồi du lịch.