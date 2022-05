Phép tính nào với giá đất?

Tuy nhiên, điều mà mấy ngày gần đây người giao dịch bất động sản thấy băn khoăn là kê khai giá như thế nào cho hợp lý để không bị ngành thuế ách lại kiểm tra và dẫn đến kéo dài thời gian làm thủ tục sang nộp thuế, sang tên.

Tác giả: Quế Sơn

Tháng 1/2022, do gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn tình trạng kê khai 2 giá trong giao dịch bất động sản nhằm né thuế, trốn thuế, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan công an các địa phương phối hợp với các cục thuế điều tra xử lý nghiêm hành vi kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế nhằm răn đe, ngăn chặn và truy thu thuế cho ngân sách nhà nước. Đây là vấn đề cần thiết, song cho đến nay, khi nhiều nơi, người dân giao dịch bất động sản gặp rắc rối vì hồ sơ bị “kiểm tra” về giá quá lâu, khiến họ phải chờ đợi, có người đã mất kiên nhẫn, thậm chí bức xúc. Để chống được nạn né, trốn thuế mà vẫn đảm bảo cho mọi giao dịch, thỏa thuận dân sự nằm trong khuôn khổ pháp luật người dân rất cần có cơ sở để xác định được khai giá nào là đúng để tính thuế.

Cái gì cũng có giá của nó. Vậy với bất động sản, một loại hàng hóa đặc biệt và giao dịch quyền sử dụng đất cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố mới xác định được giá và giá ở từng thời điểm cũng rất khác nhau. Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 của các tỉnh thành đều đã được ban hành. Bảng giá này được sử dụng như “chuẩn” để cơ quan quản lý soi chiếu thu đúng, thu đủ.

Một số chuyên gia cho rằng, cần đưa ra giá đất theo cơ chế hội đồng để mức giá tính thuế sát với giá thị trường và không bị thất thu. Khi đó, giá đất dùng để tính thuế cũng ngang với giá thị trường thì không cần phải theo dõi, điều tra, giám sát từng trường hợp cụ thể. Lúc đó người dân mua bán đất qua hợp đồng công chứng, sang tên là mặc nhiên sẽ nộp thuế đúng, đủ.

Thực tế, việc áp thuế tại các cơ quan quản lý thuế cũng đang gặp nhiều khó khăn với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Bởi theo quy định pháp luật về thuế, người nộp thuế kê khai, nộp thuế không đúng với giá thực tế chuyển nhượng thì cơ quan thuế có quyền ấn định thuế. Tuy nhiên, cơ quan thuế lại không có chức năng điều tra nên việc thu thập thông tin làm căn cứ ấn định thuế cũng rất khó. Việc xác định giá để tính thuế chuyển nhượng đất đai cần rõ ràng, dễ thực hiện và không gây “nghẽn”, chậm giao dịch của dân rất cần được xem xét, thống nhất sớm.