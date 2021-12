Nhiều ý kiến trái chiều khi thí điểm cho trẻ lớp 1 ở TPHCM đi học trở lại

Lo lắng…

Ngay khi nhận được thông tin, anh Công Nguyên, ngụ quận Gò Vấp có con đang học lớp 1 tỏ ra bất ngờ. Anh Nguyên cho rằng, các cháu còn quá nhỏ chưa biết bảo vệ bản thân, sẽ làm dịch bệnh lây lan phức tạp hơn nhất là với biến chủng mới khó đoán, khó lường như hiện nay. “Tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, tôi xin ngành giáo dục hãy tạm thời dừng học trực tiếp, ít nhất là hết học kỳ 1 hoặc qua tết Nguyên đán đối với học sinh lớp 1”, anh Nguyên đề xuất.

Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thị Hòa, ngụ quận 12 cũng bày tỏ băn khoăn về việc thí điểm cho học sinh lớp 1 đến trường cùng lúc với các anh chị khối lớp 9 và 12. Theo chị Hòa, lâu nay chị không hề nghe giáo viên hay thông tin gì về việc đề xuất cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp nên khi nhận thông tin chị có hỏi giáo viên chủ nhiệm thì cô giáo thông báo "cũng vừa nghe tin".

“Lớp 1 đâu phải cuối cấp và các cháu cũng chưa tiêm vắc xin, ý thức phòng chống dịch chưa có sao lại cho các cháu đi học trực tiếp, sao lấy các cháu ra làm thí điểm?”, chị Hòa đặt câu hỏi.

Trong khi đó, các phụ huynh có con đang học lớp 9 và 12 tỏ ra phấn khởi. Chị Nguyễn Thị Huyền có con đang học lớp 9 trường THCS An Phú Đông, quận 12 cho biết, hiện các cháu đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 nên gia đình chị mong ngóng cho con được đến trường học tập trực tiếp các sớm càng tốt. “Các cháu đang trong tuổi dậy thì nên cần mỗi trường thoải mái, rộng để phát triển trong khi suốt ngày phải học trực tuyến khiến thể chất, tinh thần bị ảnh hưởng, chưa kể hiệu quả của việc học lại rất thấp”, chị Huyền nói.

Em Nguyễn Linh San học sinh lớp 12, trường THPT Nguyễn Du cũng vui mừng khi nghe tin sắp được đi học trở lại. “Năm nay là năm cuối để chuẩn bị cho việc vào đại học nên rất quan trọng với chúng em, nếu học trực tuyến kéo dài thì chúng em rất lo vì thiếu hụt kiến thức. Em hiện đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nên cũng phần nào tự tin, mong sớm được đến trường học tập với thầy cô, bạn bè”, San nói.

Gấp rút chuẩn bị mở cửa trường

Chiều 1/12, để chuẩn bị cho việc đón học sinh trở lại, trường THPT Nguyễn Du, quận 10 đã tổ chức khử khuẩn bằng phương pháp kỹ thuật ion bạc toàn bộ trường, lớp. Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ chống dịch, công tác sửa chữa, khử khuẩn được tiến hành rất kỹ càng, đến nay đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để mở lại cửa trường, đón học sinh.

“Theo khảo sát sơ bộ của trường, 100% phụ huynh đã đồng ý cho học sinh trở lại trường học tập theo lộ trình đề xuất của Sở GD&ĐT. Dự kiến, ngày 4 và 5/12, nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh học sinh, sau đó là họp với giáo viên để lên các phương án xử lý khi có F0 xuất hiện trong trường học”, ông Phú nói và trường sẽ không đóng cửa ngay khi phát hiện F0 mà chỉ những em tiếp xúc gần mới phải ở nhà cách ly, những em khác sang phòng học dự phòng theo dõi sức khoẻ.

Ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD&ĐT quận 8 cho biết, hiện các trường trên địa bàn quận đã xây dựng phương án đón học sinh trở lại trường dựa theo Bộ tiêu chí, hướng dẫn của các ngành chức năng. “Phòng đang tham mưu với UBND quận và sắp tới sẽ phối hợp với ngành Y tế quận để khảo sát, đánh giá lại điều kiện mở cửa trường của các trường”, ông Dân nói và thông tin thêm việc sẽ tổ chức diễn tập khi có F0 trong trường học để các trường rút kinh nghiệm…

Trong khi đó, ông Lại Văn Trí, Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Trị Đông, quận Bình Tân cho biết, do trường vẫn đang được trưng dụng làm điểm tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 nên đang làm việc lại với chính quyền để xem phương án ra sao. “Sau khi có phương án từ chính quyền địa phương, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch mở lại cửa trường học theo Bộ tiêu chí cũng như hướng dẫn của Sở GD&ĐT, đảm bảo an toàn khi đón học sinh trở lại trường”, ông Trí nói.

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở quận 1 cũng cho biết, bà khá bất ngờ khi nghe tin thí điểm cho học sinh lớp 1 quay lại trường cùng với học sinh lớp 9 và 12. “Dù khá bất ngờ nhưng trường cũng tự tin vì trước đó đã được phổ biến và chủ động xây dựng các phương án an toàn khi đón học sinh quay trở lại trường. Những ngày tới, nhà trường sẽ rà soát lại các tiêu chí và thực hiện đúng theo hướng dẫn của các ban ngành, chính quyền địa phương”, vị hiệu trưởng này nói.

Trước đó, ngày 1/12, UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo kế hoạch, UBND TPHCM cho phép các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13/12 đối với lớp 1, 9, 12 trong 2 tuần. Từ tuần thứ 2 sẽ là trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Riêng đối với huyện Cần Giờ, trường mầm non Thạnh An, tiểu học Thạnh An, THCS - THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13/12.

UBND TP cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng và hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án phòng chống dịch trước ngày 3/12. Trước khi mở cửa trường, các cơ sở giáo dục phải được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của TP Thủ Đức và các quận, huyện kiểm tra, thẩm định kế hoạch, phương án phòng chống dịch khi dạy học trực tiếp.

Ngoài ra, UBND TP cũng chỉ đạo từ ngày 27/12 sẽ tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 2 tuần thí điểm dạy học trực tiếp. Căn cứ kết quả này, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở y tế tham mưu UBND TP xem xét việc quyết định tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn TP từ ngày 3/1/2022.