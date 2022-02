Nghệ sỹ Hoàng Lan qua đời

Nghệ sỹ Hoàng Lan sinh năm 1959, bà trở thành diễn viên đoàn kịch nói Cửu Long Giang khi mới 17 tuổi. Với cá tính khá mạnh mẽ, Hoàng Lan thường được các đạo diễn lựa chọn vào các vai diễn như mang tính “bụi bụi” như Hai Mưa Nắng, Lan Xì - po, má mì, chủ quán cơm tù.... Ngoài ra, Hoàng Lan từng ghi dấu ấn với khán giả bằng những vai diễn trong các bộ phim như "Cô thư ký xinh đẹp", "Cổng mặt trời", "Sóng gió cuộc đời"...

Nghệ sỹ Hoàng Lan thời trẻ (ảnh TL)

Năm 2011, Hoàng Lan mắc bệnh suy thận vào và trong quá trình chữa trị, nữ nghệ sĩ bị phát hiện mắc thêm nhiều căn bệnh khác như chứng Parkinson, đau cột sống, suy giãn tĩnh mạch... Bà đã bị biến chứng khiến cho 01 con mắt bị hỏng.

Trong một thời gian dài, Hoàng Lan phải bán hết tài sản để điều trị. Năm 2016, nhiều nghệ sỹ đã vận động khán giả và tự đóng góp để hỗ trợ vật chất giúp nữ nghệ sĩ vượt qua khó khăn.

Theo bà Lê Thị Thắm, người trực tiếp chăm sóc cho Hoàng Lan, do chi phí chữa bệnh quá nhiều nên về sau này, Hoàng Lan đã xin ra viện, về phòng trọ của mình để tự chữa trị. Do lớn tuổi, sức khoẻ yếu nên Hoàng Lan chỉ nằm một chỗ, phần lưng bị hoại tử, các cơ tay chân bị co quắp không cử động được nhiều. Ngoài ra do ảnh hưởng chứng bệnh parkinson ngày càng nặng, nữ nghệ sỹ cũng nói chuyện rất khó khăn.

Sáng mùng 4 Tết vừa qua, Hoàng Lan phải nhập viện cấp cứu do biến chứng nhưng không qua khỏi và ra đi ở tuổi 63.

Tang lễ nghệ sỹ Hoàng Lan được tổ chức tại Chùa Nghệ sĩ (Quận Gò Vấp- TPHCM).