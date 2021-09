Mưa lớn kéo dài, nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên nguy cơ ngập trong 'biển nước'

TPO - Từ chiều tối nay đến sáng mai (27/9), các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục có mưa to. Cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Đắk Nông có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nguy cơ ngập úng diện rộng do lũ và mưa lớn đổ về.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn quốc gia, hiện nay, trên khu vực các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Đắk Nông đã có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 13-16h ngày 26/9) tại một số nơi như Hướng Hóa (Quảng Bình) 54,6mm; Bạch Mã 77,2mm, A Lưới 31,2mm (Thừa Thiên Huế); Quốc Oai- Đạ Tẻh 93mm, Mỹ Đức 81,8mm (Lâm Đồng); Đắk Sin 47mm, Đắk Ru 35,8mm (Đắk Nông)…

Trong khoảng 1-3 giờ tới, khu vực các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Đắk Nông tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến ở Quảng Bình, Thừa Thiên Huế từ 10-20mm, có nơi trên 50mm; Lâm Đồng, Đắk Nông từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra trên khu vực các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Đắk Nông. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện: Tuyên Hóa (Quảng Bình), Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), Đạ Tẻh, Cát Tiên (Lâm Đồng), Đắk Rlấp (Đắk Nông).

Người dân tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang phải di dời do mưa lớn ngập sâu vào nhà. Ảnh: Bảo Trâm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ chiều tối nay đến sáng mai (27/9), ở Bắc Trung Bộ, Nam đồng bằng Bắc Bộ và Hoà Bình có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi mưa rất to trên 100mm; những nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Đặc biệt tại các huyện: Nghệ An như Con Cuông, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Yên Thành, TX. Hoàng Mai, TX. Thái Hòa, Diễn Châu, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc. Các huyện ở Hà Tĩnh như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang.

Đáng chú ý, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.