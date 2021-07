Giảm cách ly người nhập cảnh còn 14 ngày

Căn cứ thực tiễn, tham khảo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát & phòng ngừa dịch bệnh Mỹ và trao đổi với các địa phương, Bộ Y tế quyết định giảm thời gian cách ly cho các đối tượng là người nhập cảnh và các trường hợp F1 từ 21 ngày xuống còn 14 ngày, áp dụng với mọi hình thức cách ly (cách ly tập trung, cách ly tại nhà).

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly và bàn giao, theo dõi y tế sau cách ly theo quy định.

Về điều trị, Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị nâng cao năng lực điều trị và thiết lập các cơ sở hồi sức tích cực (ICU) tại các bệnh viện điều trị COVID-19. Bộ Y tế đã cử đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai vào Đồng Nai để thiết lập Trung tâm ICU tại đây để thu dung điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch khu vực miền Đông Nam bộ.

Với miền Tây Nam bộ, Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thiết lập Trung tâm ICU để thu dung điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch của khu vực này.

Bộ Y tế lưu ý, với các bệnh nhân nặng, nguy kịch, các cơ sở y tế phải liên hệ ngay Bộ phận thường trực tại TPHCM để có hỗ trợ chuyên môn kịp thời. Bộ Y tế đã cử đoàn công tác của Bệnh viện T.Ư Huế vào Đồng Tháp hỗ trợ điều trị và 7 tổ công tác thường trực đặc biệt của Bộ tại các tỉnh miền Nam và miền Trung đang tiếp tục hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch.

Giảm thời gian nằm viện với bệnh nhân không triệu chứng

Chiều 13/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long họp với Bộ phận thường trực phòng, chống dịch của Bộ tại TPHCM và các chuyên gia để đánh giá diễn biến đợt dịch thứ 4 ở thành phố và một số địa phương khu vực miền Nam.

Theo các chuyên gia, biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh và nhiều trong những ngày đầu do việc đào thải mầm bệnh ở nồng độ rất cao.

Vì thế, việc áp dụng các test nhanh để sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp bệnh (F0) là cần thiết và phù hợp với tình hình dịch hiện nay. Thực tế cũng đã được đánh giá, chứng minh qua đợt dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh và TPHCM.

1 ngày hơn 2.300 ca mắc

Tối 13/7, Bộ Y tế cho biết, trong ngày Việt Nam ghi nhận 2.301 ca mắc với 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 2.296 ca ghi nhận trong nước tại TPHCM (1.797), Bình Dương (186), Long An (130), Đồng Tháp (31), Bà Rịa - Vũng Tàu (27), Phú Yên (26), Vĩnh Long (23), Đồng Nai (12), Bến Tre (11), Hà Nội (8 ), Hưng Yên (8), Tây Ninh (5), Cần Thơ (5), An Giang (4), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Kiên Giang (3), Quảng Ngãi (2), Bình Thuận (2), Bắc Ninh (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Nghệ An (1), Lào Cai 1), Bình Phước (1), Thanh Hóa (1); trong đó 2.095 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Có thêm 7 bệnh nhân tử vong.