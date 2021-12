Cảm phục những gương thanh niên 'Tuổi trẻ dũng cảm' quên mình cứu người

Nam sinh tử vong khi cứu 2 em nhỏ đuối nước

Khoảng 15h chiều 18/4, hai em Lương Bảo K. và Hà Nhật A. - học sinh tiểu học - rủ nhau đi tắm tại khu vực Luộc Lâu thuộc sông Hiếu, đoạn qua xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An thì bị sẩy chân xuống hố nước sâu.

Thời điểm đó, em Lương Mạnh Tuấn, học sinh lớp 7, trú tại bản Kẻ Nính, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu đang phụ giúp gia đình đi chăn bò, thấy vậy đã bơi ra cứu 2 em nhỏ. Sau khi đẩy được 2 em nhỏ vào khu vực an toàn, Tuấn bị kiệt sức và đã bị dòng nước cuốn đi.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đại diện Sở Nội vụ, Ban thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An đã trao Huân chương Dũng cảm cho thân nhân em Lương Mạnh Tuấn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, Bộ Giáo dục và đào tạo cũng đã quyết định truy tặng Bằng khen hành động dũng cảm cho Tuấn.

Nam sinh tử vong khi cứu 3 bạn nữ bị sóng cuốn xa bờ

Chiều 30/4, khi đang tắm tại biển xã Phú Thuận, Nguyễn Văn Nhã (23 tuổi, sinh viên khoa công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) phát hiện 3 bạn nữ bị sóng cuốn xa bờ nên bơi ra ứng cứu.

Sau khi cứu được các bạn vào bờ, Nhã đuối sức và bị sóng cuốn trôi ra xa. Sau 30 phút tìm kiếm, đội cứu hộ tại bãi biển Phú Thuận đã tìm thấy thi thể Nhã.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đại diện UBND tỉnh Nghệ An đã đến thắp hương và truy tặng Huân chương dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế đã tổ chức đêm tưởng niệm đầy ý nghĩa và cảm động dành cho Nhã trước nghĩa cử cao đẹp mang tính lan tỏa của sinh viên này.

Bé trai 12 tuổi nhảy xuống sông cứu thanh niên đuối nước

Thấy một thanh niên đuối nước dưới sông Chu Kê, em Mai Hải Đăng, 12 tuổi, trú xã Kim Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) đã nhảy xuống, bơi lại và cứu được.

Vào khoảng 17h ngày 12/5, Đăng cùng anh trai xuống tắm sông đoạn gần cầu Chu Kê, cạnh đường mòn Hồ Chí Minh. Khi 2 anh em đang tắm thì phát hiện một nam thanh niên bị đuối nước. Đăng nhanh chóng bơi đến cứu người thanh niên lên bờ, còn anh trai chạy đi gọi người hỗ trợ. Sau khi được đưa lên bờ và hô hấp nhân tạo, người thanh niên được cứu sống.

Mai Hải Đăng đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm vì hành động trên.

Học sinh lớp 5 cứu người đuối nước

Khoảng 8 giờ ngày 4/6, khi em Bùi Rah Lan Hậu (7 tuổi) cùng 4 thiếu nhi trong làng đi chơi, sau đó đến tắm ở hồ nước ở làng Yon Tok, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Em Hậu bị trượt chân chới với giữa hồ nước, nhưng không biết bơi.

Nghe tiếng kêu cứu, Kpă Khoa đang ở gần đó đã nhanh chóng nhảy xuống nước kéo em Hậu lên bờ kịp thời.

Sau khi biết hành động dũng cảm của Kpă Khoa, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em.

Truy tặng cho Thượng uý công an hy sinh khi chống dịch

Tối 2/8, trong lúc cùng đồng đội thực hiện tuần tra phòng chống dịch trên địa bàn thuộc quận 6 (TPHCM), tổ công tác đã yêu cầu một nam thanh niên ra đường không cần thiết dừng xe để kiểm tra. Nghi vấn đối tượng có dấu hiệu sử dụng chất ma túy, tổ tuần tra yêu cầu người này về Công an phường để giải quyết. Tuy nhiên trên đường đi, đối tượng đã phóng xe bỏ chạy, buộc tổ công tác đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, đối tượng có dấu hiệu ép xe khiến xe của thượng úy Phan Tấn Tài lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân. Chiến sỹ Phan Tấn Tài được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi vào tối cùng ngày.

Hành động dũng cảm trên đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc truy tặng Huân chương Dũng cảm, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Trung úy công an tử vong khu trực chốt kiểm soát dịch COVID-19

Trong lúc làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát dịch COVID-19, khoảng 20h tối 6/8 trung úy Nguyễn Văn Chiến (27 tuổi, cán bộ Đội an ninh Công an huyện Quỳnh Lưu, Thanh Hóa) bị xe tải tông. Mặc dù được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Chiến đã không qua khỏi.

Trung úy Nguyễn Văn Chiến đã được T.Ư Đoàn trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm.”





Hai học sinh tiểu học dũng cảm cứu người đuối nước

Ngày 22/9, Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã tổ chức trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 học sinh có hành động dũng cảm cứu người đuối nước là em Lê Văn Trường, lớp 4B và em Lê Văn Hậu, lớp 2A, Trường TH&THCS Triệu Vân, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Trước đó, vào ngày 1/9, Lê Văn Trường đang chơi cùng em trai là Lê Văn Hậu thì phát hiện em Lê Thị Thủy Tiên (5 tuổi) đang bị đuối nước dưới hồ sâu. Ngay lập tức, Trường đã nhảy xuống hồ cứu và đẩy được em Tiên vào bờ an toàn.

Do kiệt sức, Trường chới với dưới hồ nước, thấy vậy em Hậu đã nhảy xuống hồ để cứu, song cũng bị chìm do đuối sức. Rất may sau đó Trường đã cố gắng bơi được vào bờ và chạy đi gọi ông nội ở gần đó đến cứu em Hậu.

Ghi nhận hành động dũng cảm cứu người của hai em Trường và Hậu, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".





Trung úy Biên phòng dũng cảm cứu người giữa vùng nước xoáy

Trung úy Nguyễn Văn Hòa.

Ngày 25/9, khi đang cùng Tổ tuần tra kiểm soát địa bàn tại khu vực biển thuộc khu du lịch Biển Đá Vàng xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Trung úy Nguyễn Văn Hòa phát hiện anh Thạch Ngọc Trình (18 tuổi), ngụ thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân đang bị nước cuốn ra xa và lọt vào vùng nước xoáy, kêu cứu.

Trung úy Hòa đã phân công đồng đội chạy về Trạm kiểm soát lấy áo phao và xe máy để sẵn sàng đưa nạn nhân đi cấp cứu và lao ngay xuống biển vượt qua các con sóng lớn tiếp cận nạn nhân. Khi nhìn thấy người bị nạn đã ở rất gần và vẫn còn dấu hiệu sống nên anh đã cố gắng nắm lấy nạn nhân để kéo vào bờ. Bơi vào bờ thêm được một đoạn nữa thì chân trái Trung úy Hòa tiếp tục bị chuột rút và anh phải cắn răng chịu đau, một tay kéo nạn nhân, một tay bơi và lựa dòng chảy để thoát ra khỏi vùng nước xoáy.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Trung úy Nguyễn Văn Hòa vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

3 học sinh dũng cảm lao xuống hồ titan cứu người

Ngày 20/11, 3 học sinh này đang câu cá tại hồ khai thác titan chưa hoàn thổ tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh thì có một nhóm 7 học sinh xuống tắm tại hồ này. Khoảng 30 phút sau, 5 em trong nhóm đang tắm bị đuối nước.

Ngay lập tức, 3 học sinh gồm Đoàn Anh Tuấn và Trương Hữu Việt Lào (học sinh lớp 6B, Trường TH&THCS Gio Việt) và em Trương Định Nghĩa (học sinh lớp 10B4, Trường THCS&THPT Cửa Việt) đã dũng cảm lao xuống hồ cứu nhóm học sinh này.

Vật lộn trong hồ nước sâu 20m khoảng vài phút, họ cứu được 4 em. Một em không cứu kịp đã tử vong sau đó. Một trong 4 em được cứu, có một em bị bất tỉnh nhưng đã được nhóm 3 học sinh nhanh trí hô hấp nhân tạo nên đã hồi phục.

Ba học sinh trên đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.