Ca sỹ Khánh Ly hát ‘Gia tài của mẹ’, đơn vị tổ chức show bị cảnh cáo

Ca sĩ Khánh Ly trong đêm nhạc "Dấu chân địa đàng". Ảnh: BTC

Ngày 1/7, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết đã cảnh cáo ban tổ chức đêm nhạc mang tên “Dấu chân địa đàng” diễn ra vào đêm 25/6 tại sân khấu Mây - In The Nest (thôn Măng Lin, phường 7, TP.Đà Lạt). Nguyên nhân, ca sỹ Khánh Ly trình diễn “Gia tài của mẹ”, trong khi ca khúc này không có trong danh mục 24 bài hát đã được cơ quan chức năng duyệt trước đó.

Theo Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, vào đầu tháng 6/2022, Công ty TNHH Mây Lang Thang xin tổ chức đêm nhạc “Dấu chân địa đàng” của ca sỹ Khánh Ly vào chiều tối 25/6 tại sân khấu Mây - In The Nest. Sau đó, công ty này xin điều chỉnh tăng số lượng bài hát và cả 2 lần đều không có bài “Gia tài của mẹ” do cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác.

Thế nhưng, sau khi diễn ra đêm ca nhạc thu hút gần 1.000 khán giả, trên mạng xã hội xuất hiện một số clip thể hiện ca sỹ Khánh Ly đã hát bài “Gia tài của mẹ”, ca khúc nằm ngoài danh mục mà công ty tổ chức sự kiện đã đăng ký.

Các phòng chuyên môn thuộc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng đã 2 lần làm việc với Công ty TNHH Mây Lang Thang. Sau khi nghe giải trình về buổi biểu diễn, cơ quan chức năng yêu cầu đơn vị tổ chức show rút kinh nghiệm, không lặp lại tình huống tương tự.

Cơ quan chức năng làm việc với đại diện Công ty TNHH Mây Lang Thang

Về phía Công ty TNHH Mây Lang Thang, người đại diện nhận sai sót việc biểu diễn ca khúc không nằm trong danh mục 24 bài đăng ký biểu diễn, cam kết thời gian tới sẽ chấp hành nghiêm quy định về biểu diễn nghệ thuật.