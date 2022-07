Bão số 1 đổ bộ Trung Quốc chiều nay, ven biển Quảng Ninh – Ninh Bình ảnh hưởng

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo (tính từ 4 giờ sáng nay), bão di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Chiều vào tối nay đi vào đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Đến 4 giờ ngày 3/7, tâm bão trên đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 170km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 1.

Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông hôm nay (2/7) có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6-8m, biển động dữ dội.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh. Cảnh báo nguy cơ sóng lớn kết hợp triều cường gây ngập úng ở vùng trũng, thấp ở khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên chiều tối và đêm nay (2/7), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Trọng tâm mưa sẽ là các tỉnh Đông Bắc gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Giang. Thời gian mưa lớn nhất là hai ngày 3-4/7. Các điểm du lịch thuộc Hải Phòng, Quảng Ninh sẽ chịu ảnh hưởng của bão số 1 với gió mạnh, mưa lớn.

Từ ngày mai (3/7), mưa mở rộng ra toàn miền Bắc, kéo dài đến 7/7, trong đó đỉnh điểm mưa lớn là hai ngày 3-4/7 với cường độ mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến trong hai ngày từ 50-100mm, riêng khu Đông Bắc 100-200mm, có nơi trên 250mm. Từ ngày 5-7/7, miền Bắc vẫn tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Hà Nội đêm nay 2/7 đến ngày 4/7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Mưa bắt đầu từ đêm nay, kéo dài đến 7/7 ở các tỉnh miền Bắc.

Bão số 1 (hay còn gọi là bão CHABA) hình thành từ một vùng áp thấp trên đảo Luzon (Philippines), sau đó đi vào Biển Đông, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới rồi tiếp tục mạnh lên thành bão vào sáng 30/6. Đây là cơn bão rất phức tạp khi chỉ trong một ngày mạnh lên tới 3 cấp, trở thành cơn bão mạnh trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm nay.

Sau bão số 1, từ nay đến hết năm 2022, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 9-11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 4-6 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Dự báo bão xảy ra dồn dập vào cuối năm, nguy cơ xuất hiện những cơn bão có hướng di chuyển phức tạp, khó lường, trái quy luật.