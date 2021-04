Bản tin 8H: Ông Đoàn Ngọc Hải hứa xây 3 căn nhà, bỏ vốn cho người nghèo ở An Giang

Ngày 14/4, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết trên trang cá nhân, đã được ông Lê Văn Nưng, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, gọi điện xin lỗi vì chậm trễ xây nhà cho người nghèo và nhận lại số tiền 106 triệu đồng. Thừa nhận nóng nảy trong bài viết trên Facebook, ông Hải hứa gửi cho TP Châu Đốc 180 triệu đồng để xây 3 căn nhà cho người nghèo, chuyển khoản 500 triệu đồng để giúp cho bà con nghèo ở huyện miền núi, biên giới Tịnh Biên có vốn làm ăn mà không cần lãi. Ông Nưng đã xác nhận nội dung đăng trên Facebook của ông Hải là đúng sự thật.

Sáng 14/4, nhiều hộ dân xóm Phong Hoà, thôn Hoà Xuân (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) ra lập rào chặn việc triển khai thực hiện dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ông Đoàn Văn Đạo (đại diện cho hơn 42 hộ dân tại xóm Phong Hoà) cho biết, lý do lập rào chắn cản trở việc thi công là do không đồng tình với vị trí xây dựng hầm chui dân sinh của dự án đoạn chạy qua thôn Hoà Xuân. Người dân lo ngại, vị trí xây dựng hầm chui dân sinh hiện tại nằm ở vùng rất trũng, đến mùa mưa lũ sẽ bị ngập, dẫn đến bất tiện trong việc đi lại. Người dân làm đơn kiến nghị gửi chính quyền địa phương nhưng khoảng hơn 1 tháng không được hồi đáp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh, từ khoảng chiều tối và đêm 15/4, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ; từ ngày 16-17/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi; cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 16/4, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1. Thủ đô Hà Nội, từ ngày 16/4 có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trời se lạnh.

Khoảng 7h sáng 14/4, một vụ nổ bình gas trên tàu khai thác thủy sản xảy ra ở vùng biển hòn Bọ Cắn, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh). Khi tàu đánh cá vỏ gỗ của của gia đình anh Đinh Văn Hằng (thường trú ở xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn) vận hành, bình gas sử dụng lâu ngày trên tàu rơi xuống buồng máy và va chạm với bánh đà phát nổ, làm tàu bị cháy và hư hỏng nặng. Vụ việc khiến 3 anh em trong gia đình anh Hằng bị bỏng nặng. Ngay trong sáng cùng ngày, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, sau đó được chuyển lên tuyến Trung ương điều trị.

Sáng 14/4, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ khởi công xây dựng phiên bản Dãy phố cổ Hội An nhân kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP Thanh Hóa - TP Hội An, tỉnh Quảng Nam (1961-2021). Phiên bản Dãy phố cổ Hội An là quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hội An tặng TP Thanh Hóa. Công trình được xây dựng tại Công viên Hội An (TP Thanh Hóa), diện tích 980 m2, gồm 15 căn nhà gỗ (trong đó có 9 căn 1 tầng và 6 căn 2 tầng), lựa chọn từ các kiểu kiến trúc nhà cổ tiêu biểu của vùng lõi đặc trưng của phố cổ Hội An. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 11 tỉ đồng, xây dựng trong 180 ngày.

Sáng 15/4, Bộ Y tế cho biết có 4 ca mắc mới COVID-19 (BN2734-2737) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang, Khánh Hoà. Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 38.743. Số ca điều trị khỏi: 2.445 ca. Bộ Y tế cho biết có thêm 1.767 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 14/4. Đến nay, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 tại 19 tỉnh/TP cho 62.028 người. (XEM CHI TIẾT)

Giám đốc Công an TP Hải Phòng vừa tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ công an, gồm Đội trưởng, Đội phó Quản lý hành chính về TTXH – Công an huyện Tiên Lãng và Trưởng công an xã Tiến Minh. Ba cán bộ này bị tạm đình chỉ để xác minh, làm rõ trách nhiệm liên quan tới phản ánh của người dân xã Tiên Minh về việc thu 100.000 đồng làm căn cước gắn chip. Trước đó, người dân phản ánh đi làm căn cước gắn chip tại trụ sở xã Tiên Minh phải nộp 100.000 đồng, không có phiếu thu, hóa đơn. (XEM CHI TIẾT)