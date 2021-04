Bản tin 8H: Xác định được nguyên nhân gây ra 'hố tử thần' ở Hà Nội

TPO - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã có đánh giá sơ bộ ban đầu về nguyên nhân xuất hiện "hố tử thần" ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Ngày 13/4, lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) cho biết, sau khi xuất hiện "hố tử thần", Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam đến hiện trường và đã có đánh giá nguyên nhân, hướng khắc phục "hố tử thần" ở xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ). Theo khảo sát, dọc tuyến đường và tuyến ngang đường, địa chất khu vực xảy ra sự cố biến đổi dị thường như xen kẹt lớp bùn bồi tích, túi bùn, túi khí, hang caster. Viện xác định sơ bộ nguyên nhân xuất hiện "hố tử thần" là do khoan vào túi khí làm bục thành, tạo ra hố sụt. Viện đề xuất phương án khắc phục bằng cách dọn dẹp mặt bằng khu sụt lún rồi dùng những vật liệu phù hợp để lấp đầy hố.

Ngày 13/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long. Quá trình công tác, ông Tuấn được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phân công chủ trì cuộc họp giải quyết lĩnh vực đất đai tại xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn. Tuy nhiên, ông Tuấn đã có kết luận giải quyết không đúng thẩm quyền, không đúng với chủ trương của UBND tỉnh Vĩnh Long về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, gây dư luận xấu và làm giảm uy tín cá nhân, tổ chức.

Ngày 13/4, UBND TP Huế có văn bản thu hồi nội dung đã cung cấp cho báo chí vào ngày 12/4 liên quan việc giao đất không thông qua đấu giá cho hộ ông Huỳnh Cư tại lô đất số A7 - khu đất xen ghép thuộc Tổ 13, khu vực 5, phường An Đông, TP Huế. Theo UBND TP Huế, nội dung đính kèm thông cáo báo chí trước đó chưa chính xác do sơ suất trong khâu chuyển file văn bản. Theo thông tin mới mà UBND TP Huế cung cấp, các phần lịch sử, nguyên nhân giao đất cho ông Cư đã bị lược bỏ, chỉ còn lại phần công việc xử lý của cơ quan chức năng sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời oi bức. Nhiệt độ ban ngày phổ biến từ 27-29 độ C. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa dông trái mùa vào chiều tối và đêm, ngày nắng với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Chiều 13/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Thịnh (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) phối hợp với UBND phường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Kết quả,100% cử tri dự hội nghị biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang ứng cử bầu đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sáng 14/4, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19 (BN2715-2717) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hoà. Việt Nam có tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 38.743. Số ca điều trị khỏi là 2.445 ca. Bộ Y tế cho biết, có thêm 990 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 13/4. Tính đến 16h ngày 13/4, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 tại 19 tỉnh/TP cho 60.139 người. (XEM CHI TIẾT)

Tối 13/4, liên quan tới thông tin hàng loạt nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc, TS. Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ xác nhận, có 221 nhân sự Bệnh viện Bạch Mai chuyển đi. TS. Đỗ Văn Thành khẳng định việc thay đổi nhân sự là hoàn toàn bình thường. Theo ông Thành, trong số 221 người nghỉ thì chỉ có 43 người là bác sĩ, điều dưỡng, còn hơn 100 người là lao động phổ thông nên đây không phải tình trạng chảy máu chất xám. Ông Thành giải thích, nhiều người nghỉ việc do giảm biên chế và vị trí việc làm khi bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính hoàn toàn. (XEM CHI TIẾT)