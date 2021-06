Bản tin 8H: Người đàn ông dừng xe chạy, đỡ bé gái treo lơ lửng trên lan can tầng 2

Sáng 29/6, tại ngôi nhà nằm trên đường Trần Quang Khải (phường Trần Quang Khải, TP Nam Định) một bé gái trèo qua lan can ở ban công tầng 2. Khoảng một phút sau, bé gái rơi xuống vỉa hè nhưng được một người đàn ông đi xe đạp hứng đỡ. Ông Trần Đức Ánh - Chủ tịch UBND phường Trần Quang Khải, xác nhận vụ việc và cho biết nạn nhân khoảng 4 tuổi. Theo ông Ánh, bé gái ngủ dậy thấy trong nhà không có ai nên ra ngoài la hét. Sau sự việc, bé gái bị thương nhẹ, không nguy hiểm tới tính mạng. Người đàn ông hứng cháu bé đã rời khỏi hiện trường.

Ngày 29/6, kỳ họp lần thứ nhất, HĐND huyện Lý Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026, các đại biểu bầu bà Phạm Thị Hương giữ chức Chủ tịch UBND huyện thay cho ông Nguyễn Quốc Việt. Trước đó, ông Nguyễn Quốc Việt là Bí thư Huyện ủy, kiêm Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn. Bà Phạm Thị Hương sinh năm 1971, quê quán thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Chính sách công. Đây là lần đầu tiên huyện đảo Lý Sơn có nữ chủ tịch. Cũng tại kỳ họp, ông Lê Văn Ninh và ông Đặng Tấn Thành tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn.

Ngày 29/6, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2021. Tại Hội nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã thông báo Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh Vũ Hồng Văn. Thiếu tướng Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Trước đó, Thiếu tướng Văn là phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an). Tháng 6/2018, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm ông làm giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Đến ngày 27/11/2020, lãnh đạo Bộ Công an chính thức quyết định điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/6, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ. Nắng nóng vẫn tiếp tục ở khu vực Hòa Bình, trung du và Đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng ở trung du và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3-4/7. Khu vực Trung Bộ, từ ngày 5/7 nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng dịu dần.

Sáng 30/6, Bộ Y tế cho biết có 94 ca mắc mới COVID-19 với 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Ninh Bình và 93 ca ghi nhận trong nước. Cụ thể tại TP. Hồ Chí Minh (62), Phú Yên (21), Nghệ An (4), Bắc Giang (3), Bình Định (3); trong đó 87 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Việt Nam có tổng cộng 14.717 ca ghi nhận trong nước và 1.790 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 13.147 ca, trong đó có 3.990 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 206.585. Có thêm 91.228 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 29/6. (XEM CHI TIẾT)

Tối 29/6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo 2 ca tử vong do COVID-19 số 79 và 80, đều là bệnh nhân nữ, cao tuổi, có bệnh lý nền nặng. Ca tử vong thứ 79: BN10474, nữ, 64 tuổi, địa chỉ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tiền sử: Tai biến mạch máu não, viêm đa khớp. Ca tử vong thứ 80: BN9014, nữ 85 tuổi, địa chỉ Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. Tiền sử: Tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gãy cổ xương đùi đã phẫu thuật. Bệnh nhân sống cùng con trai là ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 29/6, bác sĩ Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện Điều trị COVID-19 TP Thủ Đức, TPHCM xác nhận với Tiền Phong, một bệnh nhân có thái độ bất hợp tác với bác sĩ và chỉ sau vài giờ nhập viện đã trèo tường rào bỏ trốn khỏi bệnh viện vào tối ngày 28/6. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định bệnh nhân đã về nhà tại quận Tân Phú và phối hợp đưa bệnh nhân trở lại Bệnh viện COVID-19 Thủ Đức tiếp tục điều trị. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang được điều trị COVID-19 và giám sát chặt chẽ kết hợp hỗ trợ điều trị tâm lý. Bác sĩ Phước bác thông tin, bệnh nhân trốn ra ngoài mua bia để nhậu. (XEM CHI TIẾT)