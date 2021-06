Bản tin 8H: Kỷ luật nữ y tá Bắc Giang bị tố vòi tiền chữa trị bệnh nhân COVID-19

Chiều 2/6, ông Bùi Thanh Nghị, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho hay, Hội đồng kỷ luật đã ra quyết định cảnh cáo đối với bà N.T.T.T. (nhân viên y tế Trạm y tế xã Tăng Tiến). Bên cạnh việc kỷ luật cảnh cáo, ông Nghị cho biết thêm, đơn vị sẽ xem xét cắt giảm thi đua, thành tích cuối năm đối với bà T. Trước đó, chiều 29/5, một bài đăng trên mạng xã hội tố, bà T. yêu cầu người nhà của một người có dấu hiệu nhiễm virus SARS-CoV-2, khi đang cách ly tập trung tại trường THCS Minh Đức (huyện Việt Yên), nộp 12 triệu đồng để được đưa đi điều trị ở nơi sạch sẽ, điều kiện tốt và trong thời gian sớm nhất.

Thông tin tố cáo nhân viên y tế "vòi tiền" gia đình bệnh nhân được lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều 2/6, bảo vệ tại tòa nhà NO6 Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, phát hiện một người phụ nữ ngồi tại lan can tầng 10, có dấu hiệu muốn tự tử. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt cùng người dân thuyết phục người phụ nữ bỏ ý định. Đến 14h30 cùng ngày, người phụ nữ nghe lời động viên và được đưa xuống vị trí an toàn. Bước đầu xác định, người phụ nữ là Phạm T. L. (SN 1991, quê Thái Thụy, Thái Bình; hiện trú tại Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội). Thời điểm được đưa xuống đất, sức khỏe chị L. ổn định nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 3/6, nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục diễn ra tại các khu vực trong cả nước, có nơi trên 40 độ C. Tuy nhiên, chiều tối nay (3/6), vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông; từ đêm nay đến 4/6, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Cảnh báo từ đêm 6/6 đến đêm 9/6, ở Bắc Bộ xảy ra đợt mưa dông diện rộng, vùng núi khả năng mưa to đến rất to. Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Sáng 3/6, UBND huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) đã quyết định phong tỏa tạm thời Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao (thôn 2, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh) để kiểm soát dịch COVID-19. Trước đó, Sở Y tế Bình Thuận nhận được thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM về bệnh nhân có mã số BN6777 (liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp) có đến Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao (Đức mẹ Tà Pao), vào khoảng 14h ngày 24/5 và tiếp xúc với nhiều người tại đây. Sở Y tế tỉnh Bình Thuận yêu cầu người dân từng đến địa điểm trên, thời gian từ 14h ngày 24/5 đến hết 29/5. 113 người là F1, F2 của bệnh nhân trên, đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính.

Theo thông tin từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sau 3 ngày phát động, tính đến 17h ngày 2/6, số tiền từ các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban đóng góp, ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã lên đến 2.360 tỷ đồng. Trong đó, các khoản ủng hộ lớn gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) mỗi nơi 400 tỷ đồng; Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) mỗi nơi 200 tỷ đồng; Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) 100 tỷ đồng; Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) 50 tỷ đồng.

Sáng 3/6, Bộ Y tế cho biết có 57 ca mắc mới COVID-19 (BN7814-BN7870). Trong đó 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh. 56 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 32, Bắc Ninh 20, Lạng Sơn 3, Hải Dương 1. Việt Nam có tổng cộng 6.350 ca ghi nhận trong nước và 1.520 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 4.780 ca. Số ca tử vong: 49 ca. Số ca điều trị khỏi: 3.085 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 151.295 trường hợp. Có thêm 11.733 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 02/6. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 2/6, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký nghị quyết về phương án hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng của COVID-19. Theo phương án trình Chính phủ của Bộ Công Thương, cơ sở lưu trú du lịch sẽ được áp mức giảm giá bằng mức giá bán lẻ áp dụng cho các ngành sản xuất. Cơ sở cách ly không thu phí sẽ được miễn 100% tiền điện từ nay đến hết tháng 12. Còn cơ sở khám chữa bệnh cho bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 được giảm giá tiền điện 20% đến hết năm 2021. (XEM CHI TIẾT)