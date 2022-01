Bản tin 8H: Bốn thứ trưởng Ngoại giao nhận quyết định bổ nhiệm Đại sứ

Chiều 20/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định bổ nhiệm các Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Tô Anh Dũng, Vũ Quang Minh và Đặng Hoàng Giang làm Đại sứ tại nước ngoài nhiệm kỳ 2022 - 2025. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Quang Minh làm Đại sứ Việt Nam tại các nước là đối tác chiến lược và đối tác toàn diện của Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang là Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại tổ chức quốc tế.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện. Ảnh: VPCTN

Ngày 20/1, tại kỳ họp thứ 5 của HĐND TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khóa VI, các đại biểu đã thực hiện miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Bà Rịa và cho thôi đại biểu HĐND TP Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Vinh Quang. Trước đó, ông Trần Vinh Quang có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khoẻ. Sau thời gian xem xét, HĐND TP Bà Rịa đã quyết định đồng ý miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND thành phố theo nguyện vọng của ông Trần Vinh Quang.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/1, Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng mưa rét, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội ở ngưỡng 12-14 độ C. Tại một số khu vực vùng núi, nền nhiệt thấp nhất ở ngưỡng 8-11 độ C. Vùng núi cao có mức nhiệt dưới 5 độ C. Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cũng xuất hiện mưa rào kèm dông, với lượng mưa phổ biến 20-50 mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có thể ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C vào đêm và rạng sáng, trời rét. Đợt lạnh này khả năng ảnh hưởng đến Tây Nguyên khiến nhiều nơi trở rét với mức nhiệt 13-16 độ C. Nam Bộ duy trì ở mức nhiệt thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 19/1 đến 18h ngày 20/1, TP Hà Nội ghi nhận 2.886 ca mắc COVID-19 mới. Các bệnh nhân phân bố tại 392 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (126); Đống Đa (103); Nam Từ Liêm (106); Gia Lâm (137), Thanh Trì (93). Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29-4-2021) là 103.056 ca.

Ngày 20/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.715 ca nhiễm mới với 78 ca nhập cảnh và 16.637 trường hợp trong nước (tăng 701 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 11.796 ca trong cộng đồng. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 108 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.094.802 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 5.736 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.794.924 ca. Từ 17h30 ngày 19/1 đến 17h30 ngày 20/1 ghi nhận 152 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.266 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tối 20/1, Tổng cục Hải quan thông tin về số liệu nhập khẩu của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Việt Á) liên quan vụ kit xét nghiệm COVID-19. Theo đó, đối với bộ thành phẩm que thử test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2, từ tháng 9-12/2021, Việt Á nhập khẩu sản phẩm chủng loại: Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold), mới 100% từ Trung Quốc với số lượng 3 triệu test, giá khai báo 0,955 USD/test (khoảng 21.560đ/test), tổng trị giá 64,7 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 20/1, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cô gái bị nhóm người vây đánh. Trong đoạn clip, cô gái bị 3 người khác dùng tay nắm tóc, dùng chân, mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, người. Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra vào chiều 17/1 tại một sân vận động thuộc thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân trong clip là N.T.T.H (17 tuổi). Liên quan đến vụ việc trên, đại diện lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng, cho biết đã nắm được thông tin về việc một cô gái bị nhóm người đánh "hội đồng" và công an đã vào cuộc điều tra. (XEM CHI TIẾT)