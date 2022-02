TPHCM: Chen chân đi cúng vía Ngọc Hoàng

Theo quan niệm dân gian: "Mùng 8 cúng sao, mùng 9 cúng chư thiên, mùng 10 cúng đất". Do đó, mùng 9 tháng Giêng hằng năm, nhiều người dân đổ về chùa Phước Hải để cúng vái chư thiên, cầu mong may mắn, bình an cho bản thân và gia đình. Với người làm nông, ngày vía Ngọc Hoàng là dịp để cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa.