Tiếp tục đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Lý do, ông Chu bị tố về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Quyết định số 114/CSKT-P9 ngày 1/3/2021 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Ông Cao Minh Chu và bà Bùi Thị Lệ Phi tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Được biết, vào đầu tháng 3/2021 và tháng 6/2021, UBND TP. Cần Thơ đã có 2 lần ra quyết định tạm đình chỉ công tác và tiếp tục tạm đình chỉ công tác ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế với lý do tương tự.

Hiện công tác điều hành, lãnh đạo Sở Y tế TP. Cần Thơ do ông Phạm Phú Trường Giang - Phó giám đốc phụ trách.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tháng 3/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 11 bị can, trong đó bắt tạm giam đối với bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ. Ông Cao Minh Chu bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, các bị can nói trên đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Sở Y tế TP. Cần Thơ gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.