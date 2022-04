Phố cổ Hội An rộn ràng đón khách quốc tế sau hai năm đóng băng vì COVID-19

TPO - Đoàn 126 du khách quốc tịch Mỹ vừa đến phố cổ Hội An tham quan sau 2 năm du lịch bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hội An nhộn nhịp trở lại.

Đoàn du khách Mỹ tham quan Hội An chiều 5/4.

Chiều nay 5/4, đoàn du khách quốc tịch Mỹ đầu tiên đến tham quan Hội An. Đây được xem là đoàn khách với số lượng đông nhất đến tham quan phố cổ từ sau khi Việt Nam chính thức mở cửa đón khách quốc tế trở lại.

Tại đây, đoàn thăm di tích Chùa Cầu, hội quán, các nhà cổ,… sau đó di chuyển bằng thuyền tham quan làng gốm Thanh Hà.

Du khách tham quan di tích Chùa Cầu.

Được biết, đoàn lưu trú tại Hội An từ ngày 4/4 đến ngày 7/4, sẽ tham quan các điểm du lịch dọc sông Thu Bồn, làng chài Duy Hải, làng du lịch Trà Nhiêu, làng mộc Kim Bồng, rừng dừa Cẩm Thanh và về tham quan phố cổ Hội An.

Tham quan nhà cổ Tấn Ký.

Đây là đoàn khách Mỹ đầu tiên đến tham quan Hội An sau hơn hai năm ngành du lịch bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Dạo phố cổ Hội An

Trước đó, ngày 28/3 và 3/4 đoàn Famtrip và Presstrip Thái Lan đã đến tham quan phố cổ Hội An.

Đoàn khách khuấy động phố cổ sau thời gian ngưng trệ bởi dịch COVID-19

Dự kiến, ngày 7/4, Hội An sẽ đón 50 khách quốc tịch Đức tới tham quan.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Truyền thanh và truyền hình Hội An tặng hoa chào mừng đoàn du khách đến tham quan.

Phố cổ Hội An nhộn nhịp du khách quốc tế trở lại tham quan.

Du khách thích thú chụp hình cùng người dân phố cổ.

Các đoàn du khách quốc tế trở lại Hội An khiến phố Hội đông vui trở lại.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Truyền thanh và truyền hình thành phố Hội An cho rằng, những đoàn khách trở lại Hội An gần đây sẽ tạo cú hích, tiền đề cho những đoàn khách khác cũng như tạo niềm tin cho tất cả chúng ta về sự hồi sinh của ngành du lịch, đồng thời tiếp tục tạo dựng hình ảnh Hội An là điểm đến an toàn, thân thiện, ấn tượng.

Du khách ghi lại vẻ đẹp phố cổ trong chuyến tham quan.

Chị Allison Crull (35 tuổi) - du khách người Mỹ trong đoàn không giấu niềm vui, trầm trồ trước vẻ đẹp phố cổ khi lần đầu tiên đến Hội An tham quan. Chuyến du lịch kéo dài 10 ngày chị sẽ tranh thủ thăm thú những điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam.

"Thật tuyệt vời khi đến Việt Nam. Không chỉ cảnh đẹp mà con người cũng rất tuyệt vời, chất phác và mến khách. Nhất định tôi sẽ trở lại, và rủ bạn bè, người thân cùng đến" - chị Allison Crull chia sẻ.