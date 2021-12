Nữ thủ khoa Mật mã được bố dạy viết code từ nhỏ, tìm ra 9 lỗ hổng bảo mật của Oracle

Được thừa hưởng truyền thống từ gia đình, nhất là bố (cựu sinh viên Học viện Kỹ thuật Mật mã) nên Mỹ Quỳnh có điều kiện tiếp xúc với máy tính từ sớm. Tuy là con gái nhưng từ nhỏ, cô bạn đã hiếu kỳ và mày mò "nghịch" phần cứng, các thiết bị điện tử. Nhận thấy con gái thích thú với công nghệ, bố đã dạy Quỳnh viết code và giới thiệu những kiến thức cơ bản về phần mềm.

Tốt nghiệp lớp 12, Quỳnh cảm thấy bản thân hợp với ngành kỹ thuật cộng với sự định hướng của gia đình nên em đã chọn ngành An toàn thông tin Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Hoàn thành chương trình 5 năm học với điểm GPA 3.5/4.0, Quỳnh được vinh danh là thủ khoa Học viện Kỹ thuật Mật mã vào giữa tháng 11 vừa qua. Để đạt được thành tích đáng nể ấy, cô bạn có bí quyết học tập "lạ" so với nhiều bạn sinh viên khác. Mỹ Quỳnh không ghi chép quá nhiều trong các giờ học trực tiếp trên lớp mà tập trung nghe giảng nhiều hơn, thực hành tư duy phản biện, tích cực đặt câu hỏi cho giảng viên. Việc ghi chép Quỳnh chỉ áp dụng với những nội dung quan trọng không có trong giáo trình.

Với cách học như vậy, cô bạn không mất quá nhiều thời gian ôn tập trước mỗi kỳ thi và luôn trong tâm thế thoải mái, tự tin, bình tĩnh với những kiến thức đã tranh luận, phản biện trong mỗi giờ học trước đó. Nhờ vậy, Mỹ Quỳnh luôn là gương mặt sinh viên tiêu biểu giành học bổng trong suốt 5 năm đại học.

Năm 2 đại học, Quỳnh bắt đầu mày mò tìm các lỗ hổng bảo mật và cuối năm đó em đã tìm ra lỗ hổng cực kỳ nghiêm trọng đầu tiên. Năm 3, em tiếp tục trong vai "thợ săn" tìm ra 4 lỗ hổng đều xuất hiện trên trên máy chủ WebLogic của Oracle - tập đoàn công nghệ Mỹ có các sản phẩm đang được sử dụng bởi hàng chục nghìn công ty trên khắp thế giới.

“Nếu không nhanh chóng phát hiện sớm và đưa ra bản vá, rất có thể các hacker mũ đen sẽ tìm ra các lỗ hổng này để xâm nhập vào, từ đó gây nên những hiệu quả khó lường”, Quỳnh nói.

Tính tới thời điểm hiện tại, Quỳnh phát hiện được 9 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, trong đó có 6 lỗ hổng được đánh giá ở mức cực kỳ nguy hiểm. Với những phát hiện và nghiên cứu của mình, cô gái trẻ đã nhiều lần đã được Oracle vinh danh và mạnh dạn trình bày tham luận, kết quả nghiên cứu của mình tại các hội thảo chuyên môn về an toàn thông tin khi còn chưa tốt nghiệp đại học.

Anh Ngô Minh Hiếu - Hiếu PC (Chuyên gia an ninh mạng, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia) bày tỏ: "Chưa bao giờ được nói chuyện với em, nhưng rất mong có 1 ngày. Và tin rằng em sẽ là tương lai sáng cho các bạn trẻ - thế hệ tương lai noi theo. Cảm ơn em!".

- Điểm học tập toàn khoá: 3.5/4.0

- Thành tích:

+ Tham gia nghiên cứu khoa học đề tài “Deep learning trong phát hiện virus trên hệ thống Android

+ TOEIC quốc tế 880/990 điểm

+ Tích cực tham gia vào các cuộc thi về An toàn thông tin như: Google capture the flag (công ty Google – Mỹ), HitconCTF (Đài Loan), SecconCTF (Nhật Bản), Real World CTF (Trung Quốc),.. và đạt được một số kết quả là thành viên trong đội xếp thứ tư chung kết cuộc thi ISITDTU CTF do trường Đại học Duy Tân tổ chức, là thành viên trong đội đạt giải ba cuộc thi SVATTT2018

+ Chứng nhận CVE và tiền mặt tìm ra 5 lỗ hổng trên sản phẩm của tập đoàn Oracle (Mỹ) năm 2021

+ Chứng nhận CVE và tiền mặt tìm ra 4 lỗ hổng trên sản phẩm của tập đoàn Oracle (Mỹ) năm 2020

+ Giấy khen và học bổng tiền mặt: “Sinh viên tiêu biểu ngành an toàn thông tin năm 2018” của Cục An toàn thông tin tặng

+ Học bổng sinh viên an toàn thông tin lần 1, 2, 3 trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm học 2018 - 2021