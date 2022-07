Nhiều vùng trên cả nước đón mưa dông

TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối nay (5/7), mưa dông sẽ khả năng mở rộng ra toàn miền Bắc, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc, miền Nam đón mưa dông trong những ngày tới. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Dự báo đợt mưa này có thể kéo dài đến 8-9/7 ở miền Bắc. Trong đó trọng tâm mưa là ngày 7-8/7.

Do tác động của mưa dông, hôm nay nắng nóng chỉ còn ở khu vực đồng bằng Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 55 đến 70%. Từ ngày mai, nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc.

Tại các tỉnh miền Trung, nắng nóng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 8/7. Trong đó, hôm nay và ngày mai (5-6/7), từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C 10-17 giờ.

Dự báo từ 8/7, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Nam Trung bộ nên miền Trung giảm nắng nóng, riêng Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 8 đến 14/7 có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và tối, ngày nắng gián đoạn.