Người dân trong khu phong tỏa: 'Tôi chưa kịp xin công ty cho nghỉ'

TPO - Nhiều người dân ở khu vực phong tỏa phường An Lạc, quận Bình Tân (TPHCM) lo lắng khi chưa kịp xin công ty cho nghỉ làm thì đã phải bị cách ly.

Sáng 21/6, các chốt phong tỏa thuộc khu phố 2,3,4 phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM, khá đông người tập trung trình bày lý do để được ra khỏi chốt.

Tại chốt chặn đường số 1 An Dương Vương (phường An Lạc), dân cư trong chung cư Lê Thành cũng như nhiều nhà dân xung quanh thất vọng khi không được chấp nhận được ra ngoài.

Anh Bình (ngụ chung cư Lê Thành) cho biết: “Tôi làm việc ở quận 10. Khu phố được phong tỏa ngay ngày thứ Bảy, do đó tôi chưa kịp làm đơn xin nghỉ phép. Do mình làm bảo vệ nên không thể chuyển sang online, muốn nghỉ phải báo trước để công ty bố trí người thay thế. Giờ không biết tính sao”.

Còn chị Tâm (nhà trên đường số 1) chia sẻ: “Trong ngày cuối tuần mới biết khu vực mình ở sẽ phong tỏa 14 ngày nên trở tay không kịp. Tôi làm kế toán ở một tòa soạn báo tại quận 3. Do đó, cần phải chuyển giao sổ sách và những việc liên quan thu chi cho người phụ trách tạm thời. Tôi chỉ muốn xin ra khỏi chốt một ngày để thu xếp việc dang dở rồi sẽ chấp hành cách ly tại nhà nhưng cũng không được".

Trong khi đó, một người đàn ông trình bày sổ khám bệnh cũng như giấy hẹn xạ trị của bệnh viện nhưng người trực chốt cho biết, cần phải xin ý kiến lãnh đạo chứ không dám tự ý quyết định.

Theo UBND quận Bình Tân, vùng bị phong tỏa nằm trên địa bàn các khu phố 2,3,4 với tổng diện tích 317 ha, số hộ dân bị ảnh hưởng là 17.441 hộ (55.931 người), có 306 doanh nghiệp bị ảnh hưởng và 4 đơn vị hành chính.

Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Tô Hoàng Giang - Chủ tịch UBND phường An Lạc, quận Bình Tân cho biết: “Chỉ có hai nhóm nghề được cho phép ra khỏi chốt là nhân viên y tế và lực lượng an ninh, còn lại người dân các ngành nghề khác đều không được rời chốt. Do khu vực đang phong tỏa là nơi có nguy cơ cao của dịch bệnh COVID-19 nên phải thực hiện chốt giữ nghiêm ngặt để phòng chống dịch”.

Theo bà Lê Thị Ngọc Dung – Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, từ 0 giờ ngày 20/6, quận Bình Tân áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn thể cư dân tại khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc. Lý do có liên quan đến các ca xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Thời gian thực hiện phong tỏa trong 14 ngày.

“Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly, người dân không được ra khỏi khu vực phong tỏa, cách ly trừ trường hợp khẩn như cấp cứu, khám chữa bệnh…, nhân viên các cơ sở y tế và các trường hợp đặc biệt khác. Để đảm báo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cách ly giữa nhà với nhà, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, công ty. Trong trường hợp cá nhân không tuân thủ yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật” – bà Dung cho biết.

0 giờ ngày 20/6, UBND TPHCM đã quyết định thiết lập phong tỏa 6 khu vực tại phường An Lạc (quận Bình Tân) huyện Hóc Môn trong vòng 14 ngày để phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể: khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân; ấp Tân Thới 2, Tân Thới 3 và một phần ấp Thới Tây 1 (xã Tân Hiệp) huyện Hóc Môn.

Người dân ở khu phong tỏa đường số 1 An Dương Vương (khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân) lo lắng khi chưa xin được nghỉ làm tại công ty.

Khá đông được tập trung tại chốt chặn để được tư vấn, hướng dẫn.

Một người dân xin ra ngoài để xạ trị và đang chờ cơ quan chức năng hướng dẫn

Nhiều người cho biết họ "trở tay không kịp" vì lệnh phong tỏa ngay vào ngày nghỉ làm.

Dù đã trình bày giấy tờ liên quan, công ty giới thiệu nhưng không ít người đành ngậm ngùi quay về.

Hàng hóa vận chuyển vào trong được phun xịt, khử khuẩn.