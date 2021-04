TPO - Một báo cáo do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố hôm thứ Tư vừa rồi, một ngày trước Ngày Giáo dục An ninh Quốc gia, tiết lộ rằng ngư dân từ nhiều thành phố ở các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, Hải Nam và Khu tự trị Choang Quảng Tây đã báo cáo với chính quyền rằng họ bắt được các thiết bị gián điệp của nước ngoài.

Ngư dân Trung Quốc bắt được nhiều “thiết bị gián điệp” của nước ngoài

Trung Quốc đã trao thưởng cho 91 ngư dân sống ở các thành phố ven biển vì bắt được các loại thiết bị nước ngoài có chức năng gián điệp kể từ năm 2016 khi nước này đối mặt với mối đe dọa an ninh hàng hải ngày càng tăng.

Ví dụ, một ngư dân ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, đã bắt được một thiết bị trông giống như một chiếc thuyền với chiều dài khoảng 3 mét. Đường Kiến Sinh, một chuyên gia về kỹ thuật âm thanh dưới nước, nói với phương tiện truyền thông rằng phần trên của thiết bị trông giống như một chiếc thuyền nhưng có một phần ở phía dưới được tạo thành từ sáu cánh. Nó có một cánh quạt phía sau và xét từ hình dạng, nó thực sự là một chiếc tàu lượn sóng.

Chiếc tàu lượn sóng này có khả năng kiểm soát hướng rất tốt dưới nước, vì vậy nó có thể là một trong những thiết kế tiên tiến nhất. Chuyên gia Trung Quốc nói tàu lượn sóng là một loại thiết bị không người lái mới trên biển, hoạt động nhờ năng lượng tạo ra từ sóng, sử dụng năng lượng mặt trời tiến về phía trước thu thập dữ liệu, liên lạc và định vị. Tàu lượn mang theo một số lượng lớn các cảm biến, chúng cũng có thể đo các thông số môi trường của đại dương.

Phương tiện không người lái dưới nước này không phải là một thiết bị do Trung Quốc sản xuất hoặc sử dụng. “Có thể khẳng định đó là thiết bị do thám bí mật do nước ngoài lén lút tung ra trong vùng biển của Trung Quốc”, Hoàn cầu thời báo dẫn ý kiến chuyên gia nhận định. Nó có hiệu suất tiên tiến, các chức năng mạnh mẽ và có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và thu thập thông tin tình báo, chuyên gia cho biết.

Các thiết bị mà nước ngoài đưa vào vùng biển của Trung Quốc có thể thu thập dữ liệu về hải lưu, thủy văn, nhiệt độ, độ ẩm, độ mặn, chất ô nhiễm... Theo CCTV, những dữ liệu và thông tin này là bí mật quốc gia nhạy cảm.

Một khi bị thu thập hoặc bị đánh cắp bất hợp pháp, những dữ liệu này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu chiến và tàu ngầm Trung Quốc, việc phóng tên lửa dưới nước, liên lạc sonar chống tàu ngầm, việc thăm dò các mỏ dầu khí và các hoạt động xây dựng, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh quân sự và an ninh biển sâu, chuyên gia Trung Quốc nói.

Các cơ quan gián điệp và tình báo nước ngoài coi biển như một chiến trường mới, sử dụng công nghệ và phương tiện con người để thực hiện các hoạt động thu thập thông tin tình báo ở các khu vực ven biển của Trung Quốc, sĩ quan này nói thêm.

Vào ngày 21 tháng 8 năm 2020, một thiết bị khả nghi đã được phát hiện ở vùng biển, cách Tam Á, Hải Nam 30 hải lý về phía đông nam. Báo cáo cho biết đây là một thiết bị bí mật rất đặc biệt.

Báo cáo cho biết kể từ năm 2016, một số thiết bị ở nước ngoài đã bị thu giữ ở các khu vực ven biển như Giang Tô, Chiết Giang và Hải Nam. 91 ngư dân và nhân viên liên quan đã được khen thưởng.

11 ngư dân đã nhận được phần thưởng của chính quyền địa phương tỉnh Giang Tô sau khi bắt được một số thiết bị gián điệp dưới nước và trao chúng cho cơ quan an ninh quốc gia vào năm 2019.

Một số thiết bị có thể thu thập thông tin về đặc điểm thủy văn của biển và lập bản đồ đáy biển. Những thứ khác có thể thu thập dữ liệu âm thanh của tàu, có thể được sử dụng cho các mục đích quân sự như phát hiện chuyển động của tàu ngầm.