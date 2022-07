Ngay sau mưa bão, miền Bắc đón nắng nóng gay gắt

Chiều nay (2/7), bão số 1 đã đi vào đất liền khu vực phía Đông Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Do ảnh hưởng của rìa phía Tây bão số 1, tại đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, tại Phù Liễn (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, tại Uông Bí (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, tại Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió giật cấp 8, tại Thái Thụy (Thái Bình) có gió mạnh cấp 6. Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to.

Vào 19 giờ tối nay (2/7), tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Bão số 1 suy yếu trong đêm nay và tan dần vào ngày mai.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là một vùng áp thấp. Đến 7 giờ sáng mai (3/7) trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Tối nay (2/7), khu vực huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh, phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-3m, biển động rất mạnh. Từ ngày mai (3/7) gió mạnh do bão giảm dần.

Dự báo từ đêm nay đến ngày 3/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, phía Đông Bắc của Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, riêng khu vực Đông Bắc có nơi trên 80mm.

Ngoài khu vực Đông Bắc, ngày mai khu vực Sơn La, Hòa Bình, Việt Bắc, đồng bằng Bắc Bộ sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Trong hai ngày 3-4/7, miền Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Ngày 4/7, Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Thủ đô Hà Nội ngày 3-4/7 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Dự báo từ ngày 5/7, khu vực Bắc Bộ nắng nóng giảm dần, miền Bắc đón đợt mưa dông mới.

Cùng với miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày mai cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Ngày 4/7, Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ còn duy trì đến khoảng ngày 8/7.