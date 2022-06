Nắng nóng kéo dài, chuyên gia 'bật mí' cách dùng điều hòa tiết kiệm điện

TPO - Chỉ cần nhiệt độ ngoài trời tăng lên 1 độ C thì tiêu thụ điện của điều hòa tăng từ 2 – 3%. Khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ của điều hòa tăng khoảng 10%.

Thời tiết miền Trung những ngày qua nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ở mức trên dưới 35 độ C. Thời điểm ban trưa, các tuyến đường vắng vẻ vì nắng gay gắt, người dân không dám ra đường.

Cùng với việc học sinh đang nghỉ hè, ôn thi tại nhà… đã khiến nhu cầu dùng các thiết bị làm mát, giải nhiệt, máy tính, thiết bị điện tử… trong gia đình tăng cao.

Vậy làm sao để tiết kiệm điện trong tình hình nắng nóng kéo dài?

Ông Trần Văn Gia, Trưởng Ban Kinh doanh Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, thông thường vào mùa nắng nóng, lượng điện tiêu thụ trong mỗi gia đình đều tăng, khiến cho hóa đơn tiền điện của khách hàng cũng tăng từ 30-50%, thậm chí có hộ tăng 100%.

Ông Gia lưu ý, người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, kiểm soát các thiết bị có mức tiêu thụ điện lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát…Theo ông Gia, thiết bị điều hòa không khí có mức tiêu thụ điện lớn chiếm 28%- 64%, cá biệt có trường hợp chiếm 80% chi phí điện năng của cả gia đình. Chỉ cần nhiệt độ ngoài trời tăng lên 1 độ C thì tiêu thụ điện của điều hòa tăng từ 2 – 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%.

“Để vừa tránh hóa đơn tiền điện tăng, mọi người nên cài đặt điều hòa ở nhiệt độ ban ngày từ 26-28 độ C (khi nhiệt độ ngoài trời trên 35 độ C), ban đêm từ 25-27 độ C. Riêng các thiết bị điện khác, nếu không sử dụng chúng ta nên tắt nguồn, rút phích cắm, không để chế độ ngâm điện để vừa tiêu hao điện năng mà còn tránh được nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư”, ông nói.

Các gia đình nên chọn máy điều hòa có công suất phù hợp với căn phòng, có bộ điều chỉnh tự động bằng điện tử sẽ tiết kiệm khoảng 30% điện năng. Việc dùng quạt kết hợp điều hòa ở mức 28 độ C sẽ giúp tiết kiệm điện khoảng 2 đến 3% điện năng so với việc bật điều hòa ở mức nhiệt thấp hơn.

Đối với tủ lạnh, nếu không có nhiều đồ chứa thì chỉ nên để tủ ở chế độ làm lạnh bình thường hoặc thấp.

Ông Gia nhấn mạnh, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả không chỉ giảm chi phí tiền điện phải trả hàng tháng, mà còn giúp hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục phục vụ tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của các gia đình, đơn vị.