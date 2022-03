Miền Trung sắp xảy ra lũ trái mùa, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét bất ngờ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn quốc gia, từ ngày 31/3 đến ngày 2/4, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với hoàn lưu vùng áp kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ trên các sông lên mức báo động (BĐ) 1; riêng các sông Quảng Ngãi lên mức BDD1-BDD2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, đây là đợt mưa lũ trái mùa có thể gây ra những tình huống sạt lở, ngập lụt bất ngờ. Do đó, Ban chỉ đạo đề nghị các địa phương từ Quảng Bình đến Bình Thuận theo dõi chặt các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lũ, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Ngoài ra, các địa phương cần rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập lụt, chia cắt, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa, lũ.

Các địa phương khẩn trương thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa lũ để chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.