Miền Bắc đỉnh điểm mưa lớn, miền Trung nắng nóng gia tăng

TPO - Chiều tối nay đến sáng mai, miền Bắc đón mưa to diện rộng. Trong khi miền Trung, nắng nóng gia tăng. Nam Bộ và Tây Nguyên, mưa dông chiều tối.

Hôm nay (11/6), vùng hội tụ gió trên cao ở Bắc Bộ có xu hướng hoạt động mạnh lên, kết hợp với rãnh áp thấp nên miền Bắc có mưa to diện rộng. Đây là một trong những ngày có cường độ mưa lớn nhất trong đợt mưa dông diện rộng nhiều ngày qua ở Bắc Bộ.

Cụ thể, hôm nay (11/6) đến sáng mai (12/6), vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 120mm. Thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đặc biệt là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn và Bắc Giang.

Miền Bắc đón mưa dông lớn vào chiều tối và đêm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ

Dự báo từ đêm 12 - 15/6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-17 giờ. Chỉ số tia UV ở ngưỡng gây hại rất cao đến sức khỏe con người. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Miền Trung đón nắng nóng kéo dài. Ảnh minh họa.

Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới, riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 14/6 nắng nóng có khả năng dịu dần.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.