Lạnh gáy với cảnh check in cheo leo bên vực Sơn Trà

Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng, khuyến cáo: Rất mong người dân và du khách trong quá trình vui chơi, chụp hình lưu ý an toàn, không tiếp cận gần với các vị trí gần vực sâu, địa hình nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho du khách, trong thời gian tới, Ban quản lý sẽ tiếp tục bổ sung lắp đặt rào chắn và bảng cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tham quan bán đảo Sơn Trà. Ngoài ra, dù có quy định không được dã ngoại, cắm trại qua đêm trên bán đảo nhưng nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ vẫn cố tính vi phạm. Ông Vũ hi vọng, du khách không tự ý đi cắm trại bất cứ ở đâu trên bán đảo Sơn Trà vì sự an toàn của mọi người.