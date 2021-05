Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có Chỉ thị số 11 về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Chỉ thị yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp thành phố phải xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đảm bảo không để dịch lây lan diện rộng trên địa bàn thành phố.

Chỉ thị số 11 yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, các địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý, không để bị động trong các kịch bản bùng phát dịch có thể xảy ra.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định.

Nội dung Chỉ thị số 11 cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19; cùng với đó, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: Bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định; bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài; không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc...

Tổ chức khoanh vùng theo điều tra dịch tễ, đảm bảo đúng quy mô, mức độ, số lượng đối tượng hẹp nhưng chặt chẽ. Đối với các khu vực đã phong toả cần kiểm soát chặt chẽ không cho người dân ra vào theo đúng tinh thần nội bất xuất, ngoại bất nhập...

Cùng với đó, tiến hành xét nghiệm sàng lọc tại các khu vực có nguy cơ cao trong đó lưu ý các khu vực có nhiều chuyên gia, khu công nghiệp... và các đối tượng có nguy cơ như người về từ vùng dịch, người có các biểu hiện ho, sốt, khó thở để đánh giá nguy cơ dịch bệnh...

Chỉ thị yêu cầu tất cả các đơn vị từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn phải rà soát lại các phương án phòng chống dịch; nâng công suất, năng lực về truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị…chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống dịch bệnh lan rộng. Chuẩn bị đủ cơ sở cách ly, nâng công suất cách ly đảm bảo đủ chỗ cách ly trong tình huống dịch bệnh lan rộng. Siết chặt quản lý các khu cách ly tập trung, đặc biệt là các khu cách ly tại khách sạn, tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly tập trung và lây từ khu cách ly ra cộng đồng.

Chỉ thị nhấn mạnh việc dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hẻ, cà phê vỉa hè. Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ khác phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Đối với nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 1m giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong vận chuyển hành khách công cộng như hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, khai báo y tế, có dung dịch để sát khuẩn tay; lập danh sách hành khách (họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ) đối với hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh; sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên xe.

Theo Chỉ thị, thành phố dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, karaoke, quán Bar, vũ trường, Game, Internet; các rạp, trung tâm chiếu phim; các cơ sở dịch vụ spa, massage, xông hơi, phòng tập gym; các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên cho đến khi có chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo thành phố. Thực hiện việc hiếu, hỷ văn minh, hạn chế tối đa tập trung đông người và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

“Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống dịch trong cơ quan, đơn vị: Không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không tổ chức liên hoan, tiệc mừng; khuyến khích họp trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp”, văn bản nêu.

Với Sở Y tế, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hướng dẫn, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác phát hiện, cách ly, khoanh vùng triệt để khi phát hiện ca lây nhiễm, xuất hiện ổ dịch trên địa bàn.

Khi phát hiện ca bệnh dương tính khẩn trương bao vây khoanh vùng, khử khuẩn những địa điểm liên quan theo quy định. Đồng thời, tổ chức truy vết “thần tốc”, xác định nhanh nhất những trường hợp liên quan đến tiếp xúc với ca bệnh để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định; cương quyết, dồn mọi nguồn lực, bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh.

Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công an quận, huyện, thị xã, công an xã phường thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương, cơ sở y tế rà soát trong thời gian nhanh nhất những trường hợp có liên quan đến ca bệnh và những người đi từ các tỉnh thành khác về Hà Nội theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, không bỏ sót để phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch.

Cùng với đó, quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài cư trú trên địa bàn, phát hiện những người nhập cảnh trái phép, đưa vào khu cách ly; xử lý nghiêm những cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực và các tổ chức, cá nhân liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép. Đặc biệt sớm đưa ra xét xử những vụ án đưa người nhập cảnh trái phép.

Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc phòng, chống dịch trong trường học. Xây dựng phương án dạy học phù hợp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thành phố.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội phối hợp với các đơn vị có liên quan phải yêu cầu người sử dụng lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K trong phòng, chống dịch. Bắt buộc người lao động phải khai báo y tế đầy đủ để giúp cơ quan chức năng phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm…, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực.