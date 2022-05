Đời công nhân trong 'bão' giá: Sống tằn tiện

Chưa gượng dậy sau “bão” dịch thì “bão” giá đã ập đến. Giá xăng, gas tăng đã kéo hàng loạt mặt hàng thiết yếu đội giá theo, trong khi đồng lương cơ bản suốt hai năm qua vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Khi nhiều người tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày trong lễ 30/4 - 1/5 để về quê vui chơi, đưa nhau đến nhà hàng, trung tâm thương mại thưởng thức món ăn ngon…, tại khu nhà trọ trên đường An Dương Vương (phường 16, quận 8, TPHCM), hàng chục công nhân vẫn ngồi nhà. Nơi đây có hơn chục phòng trọ, mỗi phòng diện tích chưa đầy 5m2, có giá thuê tầm 1 triệu đồng/tháng, là nơi trú ngụ của nhiều gia đình công nhân. Đa số làm việc tại Công ty Nhựa Chợ Lớn, Công ty Trần Tỷ, Công ty May 3Q Vina…

Trò chuyện cùng Võ Thị Kim Thanh (18 tuổi, công nhân Công ty Nhựa Chợ Lớn), cô cho hay, quê ở Hậu Giang cách TPHCM chỉ 200km nhưng chỉ về quê mỗi dịp Tết. “Tiết kiệm đồng nào hay đồng nấy” - cô gái trẻ trần tình. Trong căn phòng trọ nhỏ treo đầy quần áo và chẳng có gì ngoài bộ bếp gas, Thanh kể, cha mẹ và 4 chị em cô rời quê lên thành phố mưu sinh đã gần 6 năm. Tuy chỉ mới 18 tuổi, Thanh đã có vài năm cùng mẹ và chị làm công nhân. “Một ngày, em làm việc từ 7 giờ 30 đến gần 21 giờ mới về đến nhà, lương tầm 5 triệu đồng/tháng. Từ sau dịch đến nay, công ty làm ăn khó khăn, đơn hàng ít nên công nhân chỉ làm việc đến thứ 6. Thời gian còn lại em cũng muốn kiếm gì buôn bán hoặc đi học thêm nhưng khó quá vì không có tiền”, Thanh nói.

Cũng trong xóm trọ này, ông Nguyễn Thanh Khoa (56 tuổi, công nhân khâu cắt sắt) cho hay, hai vợ chồng làm việc từ sáng đến tối mịt nhưng thu nhập cả hai chỉ tầm 10-12 triệu đồng. Mỗi tháng, tiền nhà trọ, điện nước hết 1,5 triệu đồng; gửi về quê cho 2 con 3 triệu đồng; số còn lại để ăn uống, phòng khi đau ốm… “Tằn tiện hết mức nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Từ khi mọi thứ tăng giá, tôi gần như bỏ hẳn việc cà phê vỉa hè với bạn bè. Ăn sáng cũng gói mì tôm, tô cơm nguội ở nhà” - ông Khoa nói.

Trong căn phòng trọ quây tôn, nóng hầm hập nằm sâu ở con hẻm nhỏ trên đường 47 (P Bình Thuận, quận 7, TPHCM), nơi ở cũng là “xưởng may dã chiến” của vợ chồng chị Lê Thị Ly (42 tuổi, quê Lâm Đồng). “Lớn tuổi nên khi bị thất nghiệp, tôi không dễ xin vào các nhà máy nên chỉ có thể làm thuê ở các cơ sở may nhỏ. Tiền công bữa có bữa không, hai vợ chồng gom hết tiền rồi vay mượn thêm để sắm chiếc máy may cũ rồi nhận hàng về làm thêm tại nhà. Thỉnh thoảng, có người nhận sửa đồ, mạng vá quần áo tôi cũng nhận”– chị Ly vừa nói vừa chỉ tấm biển hiệu nhận sửa quần áo treo ngoài cổng trọ. Chị hy vọng mọi chuyện sẽ qua nhanh, tương lai tươi sáng hơn sẽ đến.