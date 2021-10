Dốc sức giúp dân về quê tránh dịch

Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho biết: “Những đoàn dừng chân ở Nghệ An, chúng tôi đã bố trí đón tiếp công dân ở dưới chân núi Dũng Quyết. Sau đó, phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh, Công an TP Vinh để bố trí thành 2 nhóm, một nhóm dẫn đoàn đưa đi cách ly tập trung và một nhóm dẫn đoàn tiếp tục di chuyển về các tỉnh thành khác”, ông Hải nói.