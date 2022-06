ĐBQH 'truy' lời hứa 'như đinh đóng cột' của Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Ảnh: Như Ý)

Tại phiên chất vấn sáng 9/6, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) “truy” lời hứa của bộ trưởng từ thời điểm ông vừa nhậm chức "tư lệnh ngành".

“Chắc bộ trưởng còn nhớ khi vừa lên nhậm chức bộ trưởng Bộ GTVT, tôi đã có chất vấn và bộ trưởng hứa như định đóng cột, đến cuối năm 2019 trạm sẽ được triển khai, nhưng từ đó đến nay lại làm nửa vời, thiếu kiên quyết”, ông Trí cho hay.

Đại biểu đoàn Hà Nội thấy rất mừng khi được biết Phó Thủ tướng đã yêu cầu sau ngày 31/7 phải xả trạm nếu chưa có thu phí không dừng, chúng ta cùng chờ đợi.

Theo ông Nguyễn Anh Trí, việc áp dụng thu phí không dừng không chỉ thuận tiện trong lưu thông, mà còn nhằm minh bạch hơn việc thu tiền, hoạt động tài chính, nên phải tìm ra nguyên nhân của sự ngần ngại, chậm trễ. “Ở đây có gian lận, lợi ích nhóm hay không?”, đặt câu hỏi này, theo ông, nếu có phải có giải pháp ngăn chặn, đồng thời tổng kết, đúc rút kinh nghiệm để triển khai các dự án BOT thời gian tới?

Cùng mối quan tâm khi tranh luận, đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà (đoàn Hoà Bình) đồng tình với chủ trương đúng đắn trong việc thu phí không dừng, nhưng thực tế lại còn nhiều vướng mắc trong triển khai thực hiện. Khi xây dựng các dự án BOT với phương án tài chính nhưng không đạt yêu cầu, giờ lại phát sinh bất cập, vậy Bộ GTVT đã điều chỉnh phương án cho doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Theo đại biểu, lý do Tổng công ty đường cao tốc chậm triển khai thu phí không dừng, có lý do tái cơ cấu không đạt yêu cầu, nhưng còn khó khăn do phương án tài chính nên chưa thực hiện được. Theo đại biểu, đến hạn không triển khai phải xả trạm, mất tiền ngân sách nhà nước thì ai chịu trách nhiệm?

Cũng liên quan đến dự án BOT, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cũng "truy" lời hứa của bộ trưởng khi trả lời bằng văn bản về trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài đến nay vẫn tồn tại. Vậy trạm BOT này bao giờ gỡ bỏ?

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể (Ảnh: Như Ý)

Trả lời các tranh luận, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể một lần nữa lý giải, nếu các phương tiện dán thẻ không được nhiều mà trạm triển khai cũng không sử dụng được. Đến nay đã có 3,2 triệu ô tô dán thẻ như vậy là “đã chín muồi”.

Ông Thể khẳng định, 28 trạm của VEC đã ký hợp đồng triển khai, thời gian qua Chính phủ cũng họp rất nhiều. Về lý do đến 31/7 phải triển khai toàn bộ, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết, vì các cơ quan này cam kết tiến độ như vậy. “VEC cam kết đến 31/7 sẽ triển khai xong, không xong thì xả trạm”, ông nói.

"Chưa phát hiện lợi ích nhóm"

Trả lời câu hỏi có “lợi ích nhóm” trong BOT hay không? Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, BOT liên quan đến người dân, rất nhạy cảm, các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công an cũng rất quan tâm. Song ông Thể khẳng định đến nay “chưa phát hiện” lợi ích nhóm giữa cơ quan chức năng cấu kết với nhà đầu tư.

Về trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài, theo bộ trưởng, trạm này có nhiều bức xúc ở Hà Nội và đã có phương án kết thúc thu tại dự án này. Lý do chưa dừng, theo ông Thể, khi trả lời ông Hiếu doanh thu đang tốt, nhưng sau đó do dịch bệnh COVID-19 và nhiều vấn đề nên sụt giảm doanh thu. Theo ông, có trạm doanh thu tăng nhiều nên thời gian thu giảm 3 – 5 năm, nhưng nếu khó khăn sẽ phải xem xét để đảm bảo lợi ích hài hoà cho nhà đầu tư.

“Nhiều đại biểu quan tâm đến BOT tới đây thế nào? Quốc hội đã giám sát bộ bằng hai Nghị quyết khoá 14. Thời gian qua Chính phủ xác định thu phí không dừng là điểm nóng phải giải quyết dứt điểm. Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng rất quan tâm. Với cam kết của nhà đầu tư, với thông báo chỉ đạo kiên quyết của Chính phủ, hiện các cơ quan đơn vị đang hết sức trách nhiệm, tập trung làm”, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nói.

Bao giờ trạm BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài dừng thu phí?

Tiếp tục tranh luận, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, dự án BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài rất phức tạp về an ninh trật tự.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: Như Ý)

"Hiện có hẳn nhóm phản đối dự án BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài, hoạt động cả trên không gian mạng và trên thực địa, gây phức tạp về an ninh trật tự, hàng ngày, hàng giờ lực lượng công an phải giải quyết xử lý rất phức tạp. Đề nghị bộ trưởng nói rõ, dự án này rà soát đến bao giờ, lúc nào thì dừng và lý do tại sao đến lúc đó mới dừng?”, đại biểu Trung nêu.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, với dự án BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài chỉ có hai giải pháp: cho kết thúc sớm hoặc cho tiếp tục triển khai kèm theo giám sát. Ông khẳng định dự án này không dừng ngay được vì đã ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, nếu muốn kết thúc ngay phải có giải pháp, mua lại một phần.

Ông Thể cho biết, vừa qua đã có nhiều giải pháp như di dời trạm, điều chỉnh giá và đã xử lý được các trạm BOT, nhưng theo ông còn nhiều dự án nếu không có nguồn lực sẽ không giải quyết được.