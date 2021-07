Cho phép F1 về nhà thăm vợ mới sinh, chủ tịch xã bị đình chỉ công tác

TPO - Sáng 29/7, UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) có quyết định tạm đình chỉ công tác 14 ngày đối với ông Hồ Ngọc Trường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm vì thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Cụ thể, ngày 27/7, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An ghi nhận trường hợp F1 là anh H.T.C (43 tuổi, tài xế xe bus). Trước đó, anh C. đi chăm vợ đẻ tại Bệnh viện Đa khoa Minh An (huyện Quỳnh Lưu) và có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19.

Sau khi truy vết, anh C. được cách ly tại Trường tiểu học Quỳnh Lâm.

Chiều 28/7, mẫu xét nghiệm của anh C. cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, trong thời gian được Chủ tịch xã cho về nhà, anh C. mới tiếp xúc với vợ con.

UBND huyện Quỳnh Lưu đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Hồ Ngọc Trường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm 14 ngày, bắt đầu từ ngày 29/7.