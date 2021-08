Bộ Y tế đã phân bổ 18 triệu liều vắc-xin

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đã rất tích cực tiếp cận các nguồn vắc-xin COVID-19 nhằm đưa vắc-xin về Việt Nam nhanh nhất, sớm nhất và nhiều nhất có thể. Bộ Y tế đã phân bổ cho các bệnh viện và địa phương hơn 18 triệu liều vắc-xin để triển khai tiêm chủng.

Tuy nhiên, báo cáo tổng hợp, đánh giá của cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tiêm chủng quốc gia cho thấy tại một số địa phương, tiến độ tiêm chủng chậm so với số lượng vắc-xin được phân bổ.

Ông Tuyên đã thông báo đến các điểm cầu tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ về việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Theo đó, yêu cầu tất cả các địa phương, đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng; với các đơn vị tiêm có tỷ lệ thấp so với số vắc-xin được phân bổ, Bộ Y tế sẽ thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, theo dõi và giám sát.

“Thủ tướng chỉ đạo việc tiêm vắc-xin bằng các nguồn khác nhau. Hiện Việt Nam đang tổ chức tiêm chủng vắc-xin miễn phí, do đó tuyệt đối không được thu bất kỳ chi phí nào liên quan đến tiêm vắc-xin. Kể cả các tổ chức, cá nhân tự nguyện ủng hộ thì các đơn vị tổ chức tiêm vắc-xin cũng không được tiếp nhận.

Thủ tướng giao Bộ Y tế rà soát, đánh giá những địa phương, đơn vị nào tổ chức tiêm vắc-xin với tỷ lệ thấp thì Bộ Y tế chủ động điều chuyển số vắc-xin đó về các đơn vị, địa phương khác có tỷ lệ tiêm cao, tốc độ tiêm nhanh”, ông nói.

Bố trí điểm tiêm càng nhiều càng tốt

Theo ông Tuyên, khoảng 1 tuần trở lại đây, tốc độ tiêm vắc-xin của các địa phương nhanh hơn so với trước, nhưng nếu tính tỷ lệ phần trăm so với số vắc-xin đã được phân bổ thì vẫn thấp.

Do đó, địa phương nào chưa xây dựng kế hoạch tiêm chủng tổng thể đến tháng 4/2022 thì cần xây dựng ngay và trình UBND tỉnh phê duyệt để trên cơ sở đó, từng đợt vắc-xin nhận về triển khai tiêm chủng ngay, nhanh nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất.

“Trong cuộc họp giao ban lần trước, lãnh đạo Bộ Y tế đã yêu cầu các tỉnh, thành phố chậm nhất đến ngày 30/7 phải phê duyệt kế hoạch tổng thể tiêm chủng vắc-xin trên địa bàn. Tuy nhiên, đến hôm nay vẫn còn địa phương cho biết, đến ngày 5/8, tỉnh mới phê duyệt. Tôi đề nghị một lần nữa, các địa phương rà soát lại ngay. Tỉnh nào chưa phê duyệt thì trước 15/8 phải phê duyệt và gửi thông tin về cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng để theo dõi”, ông Tuyên nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý, các địa phương bố trí cả điểm tiêm cố định và lưu động, càng nhiều điểm tiêm càng tốt. Đối với từng đợt vắc-xin về, các địa phương cần tiêm chủng theo hình thức cuốn chiếu “vắc-xin về đến đâu tiêm chủng ngay đến đó”, tránh thực trạng có nơi nhận vài chục nghìn liều vắc-xin nhưng tiêm cả tuần không xong. Đồng thời, không giới hạn số người tiêm trong một điểm tiêm.

“Tiêm tối đa nhất có thể. Một điểm tiêm không nhất nhất chỉ tiêm 100 liều/1 ngày mà có thể lên đến 200-300 hoặc nhiều hơn, nhưng phải đảm bảo tuân thủ chống dịch và an toàn tiêm chủng và chống tiêu cực trong tiêm chủng”, ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Tuyên đề nghị các địa phương xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong tiêm chủng. UBND các tỉnh, thành phố phải phân công một lãnh đạo UBND tỉnh chịu trách nhiệm về công tác tiêm chủng. Nếu để xảy ra chậm, tiêu cực trong tiêm chủng thì phải chịu trách nhiệm.

“Ví dụ, nếu địa phương nhận 1 đợt phân bổ dưới 100.000 liều thì trong 3 ngày phải tiêm xong. Sau 3 ngày là chậm, Bộ Y tế sẽ công bố trên phương tiện thông tin đại chúng. Theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Y tế sẽ chủ động điều chuyển vắc-xin ở nơi tiêm chậm về nơi có tốc độ tiêm nhanh. Trong các đợt phân bổ vắc-xin tiếp theo, Bộ Y tế sẽ xem xét đối với các tỉnh tiêm chậm”, ông cho biết.

Đồng thời yêu cầu mỗi ngày 2 lần các địa phương phải cập nhật ngay, triệt để số liệu tiêm vắc-xin lên cổng thông tin điện tử tiêm chủng.

Bộ Quốc phòng sẽ vận chuyển vắc-xin

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói rằng, ngay sau khi có quyết định phân bổ của Bộ Y tế và vắc-xin về đến kho, yêu cầu trong 5 ngày, Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và các Viện Pasteur phải cấp đến các địa phương. Nếu quá 5 ngày, các địa phương báo cáo ngay về Bộ Y tế.

“Chúng tôi đã thống nhất với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, vắc-xin từ các kho của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư và các Viện Pasteur về địa phương sẽ do Bộ Chỉ huy quân sự của tỉnh phối hợp với Bộ Y tế để vận chuyển vắc-xin về địa phương. Do đó, các địa phương không lo chuyện vận chuyển vắc-xin. Chúng ta đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng vắc-xin nhưng phải tuân thủ đảm bảo an toàn trong tiêm chủng”, ông nói.