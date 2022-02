Bản tin 8H: Trạm trưởng Y tế ở Hải Dương mắng F0 đến xin giấy cách ly

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ông Nguyễn Duy Hợp, Trạm trưởng Trạm y tế xã Gia Xuyên (Hải Dương), mắng một phụ nữ mắc COVID-19 thậm tệ khiến người này bật khóc. Được biết, người phụ nữ đến trạm y tế xã Gia Xuyên vào buổi tối để xin giấy quyết định cách ly, nhưng bị ông Hợp xua đuổi, sỉ vả. Đoạn clip khiến đông đảo dân mạng bức xúc với cách hành xử của ông Hợp. Tối ngày 22/2, ông Hợp thừa nhận với báo chí đã có lời lẽ thiếu chuẩn mực với chị P.T.T. (SN 2000, tạm trú trên địa bàn xã) vào tối 19/2. Ông Hợp cho biết, đã ý thức được việc làm của ông là sai và gọi điện xin lỗi chị T. vào hôm sau. Về nguyên nhân, ông Hợp cho hay căng thẳng do công việc quá tải.

Ông Hợp mắng chửi F0 thậm tệ khiến dân mạng bức xúc. Ảnh cắt từ clip

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ nay (23/2) đến 24/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, ngày có nắng; trời rét đậm, có nơi rét hại, khu vực vùng núi Bắc Bộ có rét hại, nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Tuy nhiên, nền nhiệt tại hai khu vực này tăng nhẹ. Bên cạnh đó, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế mưa rải rác, trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Tối 22/2, thông tin từ Bộ GTVT cho biết, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã gửi thư biểu dương tài xế Đinh Thành Trung, người đã dũng cảm lái xe bồn đang bốc cháy ra khỏi cây xăng ở thị xã Cai Lậy, Tiền Giang. Trước đó, chiều 19/2, chiếc xe bồn chở xăng đang xuống hàng tại Công ty TNHH Tân Tiến Thành ở phường 1, thị xã Cai Lậy, thì lửa bốc cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ. Tài xế Trung nhanh chóng điều khiển phương tiện đang phát hỏa rời khỏi khu vực nạp nhiên liệu. Sau khi xe di chuyển được một đoạn, ngọn lửa trùm lên khoang lái buộc lái xe phải nhảy ra ngoài. Vụ hỏa hoạn khiến anh Trung và một nhân viên của cây xăng bị bỏng.

Tại buổi họp giao ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM chiều 22/2, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết, theo kết quả tầm soát ngẫu nhiên biến chủng Omicron bằng xét nghiệm PCR tại thành phố ngày 10-17/2, có 70/92 mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với biến chủng Omicron, chiếm 76%. Biến chủng Delta chiếm chưa đến 30%. Ông Thượng đánh giá, đây là cơ sở khoa học cho thấy biến chủng Omicron tại TP.HCM đang tăng cao, chiếm ưu thế. Điều này cũng một phần lý giải số ca mắc COVID-19 có chiều hướng tăng. Trong ngày, TP.HCM ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất sau dịp Tết Nguyên Đán, với 797 trường hợp.

Chiều 22/2, lãnh đạo Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết anh V.D.Q. (26 tuổi, nạn nhân thứ 3 trong vụ ôtô lao xuống hố sâu ở thị xã Phú Mỹ) đã tử vong. Khuya 21/2, ôtô hiệu Vios do tài xế N.T.G. (26 tuổi) cầm lái chở anh H.V.Đ. (21 tuổi) và anh V.D.Q. (26 tuổi, cùng quê Bà Rịa - Vũng Tàu) từ hướng xã Tóc Tiên đi quốc lộ 51. Đến khúc cua đường Trường Chinh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, xe này lao xuống hố sâu 2 m. Vụ tai nạn khiến anh G. (26 tuổi) và anh D. (21 tuổi) tử vong tại chỗ, anh Q. bị thương nặng.

Ngày 22/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 55.879 ca nhiễm mới với 8 ca nhập cảnh và 55.871 trường hợp trong nước (tăng 9.010 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 39.728 ca trong cộng đồng. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ khi dịch xuất hiện tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.890.252 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 10.412 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.305.081 ca. Từ 17h30 ngày 21/02 đến 17h30 ngày 22/02 ghi nhận 77 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.682 ca. (XEM CHI TIẾT)

Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình dịch bệnh tại Hà Nội ngày 22/2, theo đó số ca mắc mới từ 18h ngày 21/02/2022 đến 18h ngày 22/02/2022 là 6.860 ca bệnh (trong đó có 1.977 ca cộng đồng và 4.883 ca đã cách ly). Bệnh nhân phân bố tại 517 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (435); Hoàng Mai (423); Nam Từ Liêm (393), Sóc Sơn (377), Bắc Từ Liêm (329). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 213.855 ca. (XEM CHI TIẾT)