Bản tin 8H: TPHCM trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Tối 12/8, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, các đơn vị trực thuộc đã quyết định sa thải Hoàng Gia Thuận (25 tuổi, nhân viên hợp đồng tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường) và Vũ Đại Dương (36 tuổi, cán bộ kỹ thuật địa chính thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Vũng Tàu). Đây là 2 trong 4 người bị phát hiện đi ô tô lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 3, TP. Vũng Tàu) vào khuya 9/8 mà không có lý do chính đáng, còn xúc phạm, chửi bới những người làm nhiệm vụ. Trước đó, ông Dương bị phạt 5,5 triệu, ông Thuận bị phạt 2 triệu đồng.

Theo bản tin dịch mới nhất của Bộ Y tế, tính đến nay, Việt Nam có 246.568 ca COVID-19 trong đó có 2.395 ca nhập cảnh và 244.173 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 242.603 ca, trong đó có 86.371 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 04/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu. Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 12.098.821 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 11.006.121 liều, tiêm mũi 2 là 1.092.700 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm nay, 13/8, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm/12 giờ, có nơi hơn 80mm/12 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 14/8, từ ngày 15/8 nắng nóng có khả năng giảm dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 13 đến 15/8 và từ ngày 20-22/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ngày 12/8, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Văn H. (SN 1983, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) hơn 18 triệu đồng vì lợi dụng xe cứu hộ chở người qua chốt kiểm soát không đúng quy định. Trước đó, ngày 7/8, ông Nguyễn Văn H. điều khiển xe ôtô cứu hộ mang BKS 29H-038.xx cẩu chiếc xe ôtô 7 chỗ mang BKS 38A-372.xx cùng ông Lê Văn Đ. (SN 1959) và ông Hoàng Văn T. (SN 1965 cùng trú tại Hà Tĩnh) qua chốt cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để vào Hà Nội.

Tối 12/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM chính thức khẳng định, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc “không cho người dân di chuyển trong 7 ngày” là giả mạo. Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung phối hợp, khẩn trương xác định và xử lý đối tượng tung tin giả mạo trên theo đúng quy định của pháp luật. (XEM CHI TIẾT)

Tối 12/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 326 ca tử vong tại 10 tỉnh, thành phố. Như vậy Việt Nam đã ghi nhận 4.813 ca tử vong do COVID-19 từ khi dịch bệnh này xuất hiện tại nước ta. Bộ Y tế cho biết hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 499 ca; Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 21 ca. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 12/8, UBND TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Thị Hồng Thắm đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm chức Chủ tịch UBND Quận 5 đối với bà Trương Minh Kiều, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Quyền Chủ tịch UBND Quận 5; bổ nhiệm chức danh Chủ tịch UBND Quận 12 đối với ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Quyền Chủ tịch UBND Quận 12. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. (XEM CHI TIẾT)