Bản tin 8H: Tìm thấy chủ nhân tấm vé độc đắc gần 21 tỷ đồng ở Yên Bái

Theo thông báo của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 825 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối 19/12, có 1 vé số đã trúng giải độc đắc trị giá 20.636.521.000 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 820 của sản phẩm Mega 6/45 là: 12 - 15 - 24 - 30 - 36 - 45. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh hơn 18 tỷ đồng. Theo Vietlott, chủ nhân của chiếc vé may mắn trúng giải thưởng Jackpot giá trị lớn này đến từ Yên Bái. Ngoài ra, Hội đồng quay thưởng còn tìm được ra 31 giải nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.213 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 19.203 giải ba mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Ngày 19/12, BHXH Việt Nam cho biết đã có văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đúng thời hạn. Theo BHXH Việt Nam, ngày 20/12 là hạn cuối cùng để người lao động (thuộc nhóm đã dừng tham gia BHTN) nộp hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ từ nguồn Quỹ BHTN. Để nhận hỗ trợ, người lao động có thể làm đơn đề nghị theo mẫu gửi cơ quan BHXH cấp tỉnh, huyện nơi người đó muốn nhận tiền để được hỗ trợ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4h ngày 19/12, tâm bão số 9 (tên quốc tế là Rai) nằm ngay trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13. Bão giảm cấp liên tục trong đêm qua (18/12). Ngày và đêm nay, hình thái này đi theo hướng bắc đông bắc, vận tốc 15-20 km/h. Sáng 21/12, tâm bão cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 240 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Hình thái này sau đó tiếp tục di chuyển và suy yếu.

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến ngày 19/12, Việt Nam đã tiêm hơn 139 triệu liều vắc xin phòng COVID-19. Tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 liều là 96,8% và tỉ lệ tiêm đủ 2 liều là 82,2% dân số từ 18 tuổi trở lên. Như vậy Việt Nam cơ bản đạt miễn dịch cộng đồng. Bộ Y tế cho biết mục tiêu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 40% dân số của các quốc gia được tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 đến cuối năm 2021 và 70% dân số của các quốc gia được tiêm đủ liều vắc xin đến giữa năm 2022. Như vậy với hơn 60% dân số được tiêm đủ 2 liều vắc xin COVID-19, Việt Nam đã vượt 20% so với mục tiêu của WHO trong năm 2021. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 19/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.110 ca nhiễm mới với 17 ca nhập cảnh và 16.093 trường hợp trong nước (tăng 210 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành, có 10.542 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.540.478 ca nhiễm. Trong ngày có 10.799 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.107.962 ca. Từ 17h30 ngày 18/12 đến 17h30 ngày 19/12 ghi nhận 215 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 29.566 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 19/12, Hà Nội ghi nhận 1.400 ca mắc COVID-19, trong đó có 500 trường hợp ở cộng đồng, 747 trường hợp ở khu cách ly và 153 trường hợp trong khu phong tỏa. Theo Sở Y tế Hà Nội, 1.400 bệnh nhân phân bố tại 252 xã, phường, thị trấn thuộc 27/30 quận, huyện. 500 ca mắc COVID-19 ở cộng đồng phân bố tại 156 xã phường thuộc 26/30 quận, huyện, nhiều nhất ở Thanh Trì (162 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 27.053 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 19/12, ông Lữ Trung Thành - Chủ tịch UBND xã Nậm Nhoóng (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất làm 5 cháu bé thương vong. Khoảng 11h45 trưa 19/12, khi nhóm 6 cháu nhỏ cùng nhau đứng chơi cạnh một ngọn núi nhỏ sát đường liên xã, đất đá bất ngờ sạt lở vùi lấp 5 đứa trẻ đang chơi sát mép núi. Vụ việc khiến cháu Cụt Trọng T. (11 tuổi, trú xã Nậm Nhoóng) đã tử vong. 4 cháu còn lại bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có 1 cháu bị thương nặng. (XEM CHI TIẾT)